Gazeciler için aşı çağrı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeciler için aşı çağrı

İHA

Gazeciler için aşı çağrı

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada medya sektörünün Covid19 pandemisinin de etkisiyle çok zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, aşılanma çalışmalarında basın mensuplarının da öncelikli gruplar arasında yer almasını istedi.
Başkan Kurt, “10 Ocak’ı bayram değil “dayanışma günü" olarak kutladıklarını ifade ederek, koronavirüs döneminde basının sorunlarına ve çözüm önerilerine dikkat çekti. Basın sektöründe mesleki yasaların çıkarılmasından basın özgürlüğüne kadar birçok konuda düzenleme beklendiğini ifade eden GBC Başkanı Arif Kurt, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Yaşadığımız sorunlar nedeniyle ‘bayram’ değil ‘dayanışma günü’ olarak kutladığımız ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ vesilesiyle, çözüm bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, sürekli itibar kaybeden mesleğimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Öncelikle, Koronavirüs salgınının ağır baskısı altında görev yapan meslektaşlarımızın ve çalıştıkları medya kuruluşlarının, halkın haber alma özgürlüğü adına bugüne kadar gösterdikleri fedakârca çabalara içtenlikle teşekkür ediyorum."
Aşı çağrısı
GBC başkanı Arif Kurt, sağlık çalışanlarından sonraki polis ve jandarma gibi meslek grupları ile birlikte basın çalışanlarının da korona virüs tehdidiyle doğrudan karşı karşıya bulunduğunu hatırlatarak, "Meslektaşlarımız, çalışanlarımız canlarını, sağlıklarını riske ederek sahada haber uğruna özveriyle görevlerini yerine getirmekteler. Süreç içinde Türkiye genelimde binin üzerinde meslektaşımız koronavirüse yakalanarak tedavi görürken, ne yazık ki ülkemizde 20 meslektaşımız, 56 ülkede 489 medya çalışanı görevi başında coronavirüs sonucu yaşamını yitirdi. Bu gerçekler ışığında, gazetecilik mesleğinin riskleri göz önüne alınarak, aşılamada basın mensuplarının 'öncelikli meslek grupları' arasına alınmasını bekliyoruz" dedi.
Basın çalışanları için yasal düzenleme talebi
Kurt, basın sektöründe kapsamlı bir değişime ve yenelenmeye ihtiyaç duyulduğunu da vurgulayarak, "Her fırsatta sürekli vurguladığımız gibi sektörümüz kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bunun çözümü “yeni yasal düzenlemelerin yapılmasından” geçmektedir. Basın özgürlüğünden basında çalışma koşullarına, internet yasasından mesleki standartlara ve yıpranma hakkından yararlanmada basın kartı şartının kaldırılmasına kadar bir dizi düzenleme, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve zaman geçirilmeden yasalaşmalıdır. Bilindiği gibi medya sektöründe mesleki düzenleme olmaması; ne yazık ki tehdit ve şantaja dayalı etik dışı haberlerin yapılmasına yol açmakta, birikimine, eğitimine bakılmaksızın dileyen herkesin gazeteci maskesi altında sektörümüzde boy göstermesine neden olmaktadır. Meslektaşlarımız, meslek onurlarını korumak adına mücadele etse de, yasal boşluktan yararlanan çıkarcıların sektörde boy göstermesine engel olamamaktadır. Bu nedenle basın sektöründe öncelikli olarak mesleki düzenleme yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
212 sayılı yasa çağrısı
Kurt, 10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gün olduğunu hatırlatarak, "Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı.
Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961’den daha iyi haklara sahip değildirler. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocak’lar ve 24 Temmuz’lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir. Unutulmamalıdır ki; basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü, demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Halkın sesi olma görevini üstlenen özgür basın, düşünce özgürlüğünün de en etkili aracıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Bu nedenle ülke olarak basının sorunlarını elbirliği ile çözümlemeliyiz. 10 Ocak Basın Bayramı’nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Televizyon hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Televizyon hırsızı tutuklandı
Yeşilçam’ın yıldızları sağlık çalışanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Yeşilçam’ın yıldızları sağlık çalışanlarıyla buluştu
Gaziantep’te, kısıtlama sessizliği Risk haritasında kırmızıdan yeşile dönen şehirde kurallara uyulmaya devam ediliyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te, kısıtlama sessizliği Risk haritasında ...
Fatmagül, kadın kuaförlüğünü bırakıp erkek berberi oldu
YEREL HABERLER Fatmagül, kadın kuaförlüğünü bırakıp erkek berberi ...
Zeytin ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Zeytin ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan 10 Ocak mesajı
Vali Davut Gül 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER Vali Davut Gül 10 Ocak mesajı
Hayrullah Kubba’nın 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER Hayrullah Kubba’nın 10 Ocak mesajı
Pandemi döneminde duygusal açlığa dikkat
YEREL HABERLER Pandemi döneminde duygusal açlığa dikkat
Gaziantep’te huzur operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu
Tablet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Tablet hırsızları yakalandı
Gaziantep'te sokak hayvanları için önemli iş birliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te sokak hayvanları için önemli iş birliği
Korona virüs denetimlerinde 413 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs denetimlerinde 413 kişiye ceza
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “Gazetecilerin sorumluluk ve görev yükleri daha da önem kazanmıştır”
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner ...
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
Arabanlı çiftçilerin kuraklık endişesi
YEREL HABERLER Arabanlı çiftçilerin kuraklık endişesi
Rektör Prof. Dr. Dereli’den 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Dereli’den 10 Ocak mesajı
GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 10 Ocak açıklaması
YEREL HABERLER GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 10 Ocak açıklaması
Gaziantep coğrafi işarette Türkiye’ye öncülük ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep coğrafi işarette Türkiye’ye öncülük ediyor
Online programda Antep baklavası ve katmerini anlattı GSO Başkanı Adnan Ünverdi: "Kentimizin kültürel ve yöresel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Online programda Antep baklavası ve katmerini ...
Yem dağıtımında yağmur için dua edildi
YEREL HABERLER Yem dağıtımında yağmur için dua edildi
Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü
YEREL HABERLER Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü
Tarihi Bey Mahallesi eski günlerini özlüyor
YEREL HABERLER Tarihi Bey Mahallesi eski günlerini özlüyor
Cephanelik gibi eve operasyon
YEREL HABERLER Cephanelik gibi eve operasyon