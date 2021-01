Fatma Şahin’den 10 Ocak Gazeteciler Günü Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığının, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğunu vurguladı. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde her zaman tarafsız ve özgür basının var olması gerektiğine vurgu yapan Şahin, “Basın ve ifade özgürlüğünün, halkımızın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bugün dördüncü kuvvet olarak tanımlanan medyanın, içinde bulunduğumuz küresel sorun olan korona virüs ile mücadele döneminde kendi sağlıklarını hiçe sayarak vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek için canla başla çalışan tüm gazetecilerimize teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerine yer verdi. Başkan Şahin, “Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini takip edebilen, söz söyleyebilen, katılımcı, gerçeklerden kaçmayan bir toplum ancak özgür, şeffaf, hakkaniyetli medya organlarıyla mümkündür. Günümüz medya teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın etkinlik alanını genişletmiş, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Pandemi döneminde büyük bir gayret göstererek çalışan basın mensubu arkadaşlarımız ile birlikte bu süreçten en az hasarla çıkılabilmesi için halkı bilinçlendirme noktasında ortak çalışmalar yürüttük. Ülkemizin bu süreçten en az hasarla çıkabilmesi için alınan tedbirlerde Gazi şehir olarak bizler, ilklere imza atarken, çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan ve bu çalışmaları tüm dünyaya duyuran siz oldunuz. Bu süreçte, yerelden ulusala, uluslararasına, çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Gaziantep’te, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkıları bulunmaktadır. Gazetecilik zor bir meslek. Zamanmekân tanımayan, büyük özveri ve fedakârlık isteyen, yeri geldiğinde sevdiklerinizden, ailenizden çalan, yeri geldiğinde hayatınızı ortaya koyduğunuz meşakkatli ve yıpratıcı bir meslek. Bu mesleğin erbapları her türlü saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle görevi başında hayatını kaybeden, mesleğe yıllarını verip ebediyete intikal eden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, bugün haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin de gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

