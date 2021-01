'Gaziantep'te balık satışları yüzde 50 arttı'

Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) GASTRONOMİ kenti Gaziantep'te et ve tavuğun yanı sıra balık tüketimi de artmaya başladı. İnsanların balığı, kebaba alternatif olarak görmeye başladığını söyleyen balıkçı Ali Tekin, ''Gaziantep balık kültürüne alışıyor. Etin yanında büyük bir alternatif oldu. Son zamanlarda fiyatlar da değişiklik yok. Satışlarımız yüzde 50 oranında arttı'' dedi.

Türk yemek kültürlerinin en önemli lezzetlerinden olan balık, son zamanlarda et, ciğer ve sakatatın fazla tüketildiği Gaziantep'te, vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı.

Özellikle pandemi döneminde saymakla bitmeyen faydaları nedeniyle 1 ay içerisinde yüzde 50 oranında daha fazla tüketilen balık, denizlerde av sezonunun başlamasıyla tezgahları doldurdu.

Balık sezonun açılmasının ardından Gaziantep'te vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterirken, kentte en çok satılan balık palamut ve hamsi oldu.

'FİYATLARIMIZ İSTANBUL İLE AYNI'

Kentte pandemi döneminde balık satışlarında artış olduğunu dile getiren balıkçı Ali Tekin, özellikle Cuma günleri satışlarda ciddi artış olduğunu bunun sebebinin de hafta sonları devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının etkili olduğunu söyledi.

Ali Tekin, vatandaşların hafta sonları evlerinde daha özenli yemek yaptıkları için etin ve tavuğun yanı sıra balığa da ilgi gösterdiklerini ve satışlarında yüzde 50 oranında artış olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Satışlarımız yüzde 50 arttı. Faydalarını saymakla bitiremeyiz o yüzden özellikle bu pandemi döneminde vatandaşlar daha çok ilgi gösteriyor. Burada sattığımız balıklar Karadeniz ve Ege bölgesinden günlük taze geliyor. Taze olması sebebiyle de halkımız daha çok tercih etmeye başladı. Fiyatlarımızda da artış söz konusu değil. Normal seyrinde ilerliyor. İstanbul'daki fiyat ile Gaziantep'teki fiyat aynı. Gaziantep aslında eti çok tüketen bir millet. Ancak balığın burada çok olması ve günlük gelmesinden dolayı vatandaşlarımız rağbet gösteriyor. Önceki yıllarda satış konusunda sıkıntı yaşamıştık ama şu an satışlar gayet iyi durumda. Fiyatlar artık değişmez bu seyrinde devam eder yükseleceğini düşünmüyoruz."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

