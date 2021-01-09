Gaziantep protokolünden 10 Ocak kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep protokolünden 10 Ocak kutlaması

İHA

Gaziantep protokolünden 10 Ocak kutlaması

Gaziantep milletvekilleri ve Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, yayımladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat koçer, kutlama mesajında, "Hızla gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçları ile birlikte kapsamı ve etkinliği her geçen gün daha da artan basınımız; haber verme, bilgilendirme, eğitme, kamuoyunun haber alması gibi birçok işleve sahiptir. Haber toplayarak, yazı yazarak veya farklı bir biçimde katkı sunarak gazetenin hazırlanmasında emeği olan gazetecilerim, halka doğru ve dürüst haber iletmek ve bunları objektif olarak yansıtmak adına yaptıkları çalışmalar önemlidir. Bu nedenle basın kuruluşlarında emek veren tüm gazetecilerimizin üzerlerindeki bu büyük sorumluluk bilinciyle çalıştıklarına yürekten inanıyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise mesajında, "AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Milletvekili Uzer mesajında,Gazetecilik mesleğinin ve gazetecilerin demokrasinin yapı taşlarından olduğunu belirterek, "Gazeteciler, fedakârca kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak, vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlamaktadırlar. Gazetecilerimiz, demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde de önemli bir görevi üstleniyorlar.Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan yerel ve ulusal medya kuruluşlarımız, sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete irtihal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.
TBMM İdare Amiri AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in mesajında ise, "Gazetecilik hayatın her alanında, bilgiye ulaşıp sunmaya çalışırken, toplum hayatı açısından üstlendiği işlevle tüm kesimlerin sesi olma ve taleplerini duyurma konusunda önemli bir misyonu da yerine getirmektedir. Etik gazeteciliğin temel ilkelerinden; doğruluk, bağımsızlık, tarafsızlık, insanlık ve sorumluluk ilkelerini benimseyen gazetecilik anlayışı sadece basınımızı değil ülkemizin gelişen demokrasisini de güçlendirecektir. Günümüzde gazetecilik, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla geçmiş yıllara oranla daha geniş bir görüntüleme oranına ulaşmıştır. Güvenilir kaynaklardan aldığı bilgileri tarafsız ve doğru bir şekilde rapor etme sorumluluğu olan gazetecilerin, olayları tüm taraflarıyla kamuoyu ile paylaşması toplumu daha da güçlendirecek
ve geliştirecektir. Toplumun sesi, nefesi olan, çözüm odaklı, topluma karşı gazetecilik sorumluluklarını özgür ve ilkeli bir şekilde yerine getirmek adına gösterdiği üstün gayret ve onurlu hizmet mücadelesi veren gazetecilerimizi takdirle izliyor ve gönülden destekliyorum. Gerek medyadan sorumlu TBMM İdare Amiri gerekse köşe yazan biri olarak TBMM’de birlikte çalıştığımız ve ülkemizdeki tüm gazeteci kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, erdemli ve ilkeli gazetecilik serüvenlerinde başarı ve heyecan dolu seneler diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in mesajında, "Demokratik toplumun en temel dinamiklerinden biri olan zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, her zaman ve her yerde büyük bir özveri ile çalışan, vatandaşların gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkını sağlayan, ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışını başarıyla yerine getiren vefakâr gazetecilerimizin, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü teşkilatım adına kutluyorum.Bu vesile ile görevini yaparken hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anıyor, görevleri başındaki basın camiasının güzide mensuplarına başarılar diliyorum" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GTB başkanları Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER GTB başkanları Gazeteciler Günü'nü kutladı
Gaziantep'te, 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama - Ek ...
Sokağa çıkma kısıtlatamasını ihlal eden 262 kişiye ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlatamasını ihlal eden 262 kişiye ...
Gaziantep'te, 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama
GAGİAD Başkanı Koçer'den 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Koçer'den 10 Ocak mesajı
Milletvekili Taşdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Tahmazoğlu'ndan Çalışan Gazeteciler günü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu'ndan Çalışan Gazeteciler günü ...
Başkan Mehmet Sait Kılıç'tan 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Sait Kılıç'tan 10 Ocak mesajı
Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
'Sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 'Sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli ...
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den Çalışan ...
Fadıloğlu'ndan 10 Ocak kutlaması
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan 10 Ocak kutlaması
Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması! "Sumudica'ya yeni sözleşme teklif edildi, yanıt bekleniyor"
YEREL HABERLER Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması! "Sumudica'ya ...
Gaziantep'te, belediye görevlileri kısıtlamada sokakları temizleyip, çiçek dikti
YEREL HABERLER Gaziantep'te, belediye görevlileri kısıtlamada ...
GTO başkanlarından 10 Ocak kutlaması
YEREL HABERLER GTO başkanlarından 10 Ocak kutlaması
Altunkaya'dan Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması
YEREL HABERLER Altunkaya'dan Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması
HKÜ’nün projeleri Avrupa Dayanışma Programı ESC’de kabul gördü
YEREL HABERLER HKÜ’nün projeleri Avrupa Dayanışma Programı ESC’de ...
Gaziantep'te, belediye görevlileri kısıtlamada sokakları temizleyip, çiçek dikti
YEREL HABERLER Gaziantep'te, belediye görevlileri kısıtlamada ...
'Gaziantep'te balık satışları yüzde 50 arttı'
YEREL HABERLER 'Gaziantep'te balık satışları yüzde 50 arttı'
Fatma Şahin’den 10 Ocak Gazeteciler Günü Mesajı
YEREL HABERLER Fatma Şahin’den 10 Ocak Gazeteciler Günü Mesajı
OSB Başkanı Şimşek’ten gazetecilere kutlama
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek’ten gazetecilere kutlama
GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 10 Ocak mesajı
Başkan Kileci'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kileci'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Gazeciler için aşı çağrı
YEREL HABERLER Gazeciler için aşı çağrı