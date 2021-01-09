Nizip'te üzerinde esrar yakalanan 6 kişi gözaltına alındı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde üzerinde esrar çıkan 6 kişi gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda 6 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler kontrollerde haklarında yakalama emri ile aranan 4 şahsı da gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı

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