Kısıtlama sessizliğini onların siren sesleri bozuyor Herkesin kaçtığı alevlere korkusuzca koşan itfaiye erleri bilinçsizlikten yakınıyor

Hemen her gün medyada yer bulan, kritik anlardaki kurtarışlarıyla alkışlanan, ateşin kahramanları itfaiyeciler insan hayatını kurtarmak için 24 saat görevinin başında.

Birçok insanın kaçtığı alevlere korkusuzca girerek can ve mal güvenliğini koruyan itfaiye erlerinin en büyük sıkıntısı, 30 saniyede çıkış yaptıkları istasyonlardan olay yerine bilinçsizlik yüzünden geç ulaşmaları.

İhbarın gelmesiyle 30 saniyede araçlarıyla istasyondan hareket eden ekipler, zaman kaybetmemek adına koruyucu kıyafetlerini araç içinde olay mahalline giderken giyiniyorlar. Her bir saniyenin kıymetini iyi bilen bu kahraman itfaiye erleri bir canı kurtarmak için zamanla yarışırken, tepe lambaları ve sirenleri açık olmasına rağmen kendilerine yol verilmemesi onlara sıkıntı veriyor.

Pandemi sürecinde de kısıtlama veya normal gün ayırt etmeden 7 gün 24 saat görevi başında olduklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Mustafa Akar, kentte 13 noktada 64 araç ve 374 personelle tetikte olduklarını söyledi.

Yangında, su altı arama kurtarmaya kadar birçok alanda vatandaşın hizmetinde olduklarını belirten Akar, “Komuta merkezimize ihbar geldikten sonra ekiplerimiz 30 saniye içerisinde hareket ediyorlar. Bu süreyi 30 saniyeye kadar düşürmemizin nedeni ise bizler acil durum ekibi olduğumuz için sürekli hazır vaziyette olmamız” dedi.



"İtfaiye geç kalmaz, geciktirilir"

Panik halinde yanlış adres verilmesi gibi birçok nedenden dolayı olaylara bazen geç kalabildiklerini ifade eden Akar, “Aslında itfaiye geç kalmıyor. Vatandaşların yanlış adres vermeleri, sokak aralarında sürücülerin düzgün park etmemeleri ve sürücülerin bize yol vermemeleri gibi sebeplerden dolayı gecikmeler yaşıyoruz. Komuta merkezindeki arkadaşlarımız vatandaşımızdan bilgiyi aldıktan sonra ekibimizi çıkartır. Burada vatandaşlarımızın özellikle acil durum ekiplerimizin siren ve tepe lambalarını gördükten sonra sağa çekip bize yol vermelerini istiyoruz. İhbarda ise vatandaşlarımız kesinlikle panik yapmasın adreslerini doğru biçimde versinler bu bizim için yeterli” diye konuştu.

