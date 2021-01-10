Ne pandemi ne de savaş onun resim aşkını engelleyemedi Suriyeli ünlü ressam çektiği videolarla öğrencilerine resim öğretiyor

Gaziantep’te yaşayan Suriyeli ressam Dılbas Berazi, pandemi nedeniyle öğrencilerinden uzak kaldı. Ressam Berazi, bu süreçte video çekerek öğrencilerine resim yapmayı öğretmeye devam ediyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Suriye’nin Resulayn kentinden Gaziantep’e gelen Suriyeli ressam Dılbas Berazi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren GASMEK kurslarında öğrencilerine resim öğretiyor. Pandemi dolayısıyla öğrencilerinden uzak kalan ressam Berazi, bu süreçte de öğrencilere çektiği videolarla ders vermeye devam ediyor. Berazi, kurdukları bir dernekle sanatçıları bir araya getirerek, dünyadaki savaşların bitmesi için mesaj verdiklerini belirtti.



“Video çekerek öğrencilerime ders vermeye devam ediyorum”

Pandemi dolayısıyla öğrencilerine çektiği videolarla ulaştığını ifade eden Dılbas Berazi, “Ben Resulaynlıyım. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. 30 yıldır resim sanatıyla uğraşıyorum. Büyükşehir bünyesindeki GASMEK kurslarında resim hocasıyım. Ancak pandemiden dolayı öğrenciler gelemiyor. Bende öğrencilerime resim sanatını öğretmek için resimlerimi video ile çekim yapıp gönderiyorum. Özellikle resimlerimde daha çok dere, pınar, ağaç resmediyorum. Çünkü benim doğduğum Resulayn da çok dere, pınar ve ağaç vardı” dedi.



“Türkiye’de yabancılık çekmedim”

Türkiye’de kendisini evinde hissettiğini ifade eden Berazi, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bize bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti’nde kendimizi yabancı olarak görmüyoruz. Bize sahip çıktıkları için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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