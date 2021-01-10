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Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

DHA

Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te cadde ve meydanlar koronavirüse karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'in cadde ve meydanlarında sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kısıtlama kapsamında trafikte, çarşı ve meydanlarda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti, belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı. 
Polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 336 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı.
 DHA-Genel Türkiye-Gaziantep DHA
2021-01-10 13:21:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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