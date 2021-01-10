Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 yaralı Şok geçiren sürücüyü jandarma sakinleştirerek, yüzünü yıkadı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

GaziantepKilis karayolunda kontrolünü kaybederek refüje çarpan araç taklalar atarak menfeze uçtu. 3 kişinin yaralandığı kazada şok geçiren sürücü, jandarma ekiplerince sakinleştirildi.

Kaza, öğle saatlerinde GaziantepKilis karayolu Şahinbey Anıtı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Veysi K. idaresindeki 46 LG 417 plakalı Peugeot marka araç, Gaziantep istikametinden Kilis istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Araç, refüje çarptıktan sonra taklalar atarak menfeze uçtu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Abdullah K., Akif K. ve Mehmet Şerif K.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen jandarma ekipleri ise şok geçiren sürücü Veysi K.'yı sakinleştirerek yüzünü yıkamasına yardım etti.

Kaza anını anlatan sürücü Veysi K., "Ortalama 8090 hızla ilerliyordum. Seyir halindeyken bir anda gözüm kapandı. Sonra gözümü açtığımda refüje çarparak devrildik. Sonrasını da hatırlamıyorum" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.