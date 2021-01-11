Parmak çocuk hayata tutundu 790 gram doğan bebek, 178 günde 2 kilo 200 gram oldu

Gaziantep Özel Anka Hastanesinde 790 gram dünyaya gelen Ecrin bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde geçirdiği 178 günün ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak taburcu edildi.

Gaziantep’te yaşayan Güllü ve Soner Endam çiftinin bebekleri, 26 haftalıkken Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde 790 gram ağırlığında dünyaya geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yasemin Dokuzoğlu tarafından gerçekleştirilen doğumun hemen ardından Ecrin bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı. Ecrin bebeğin sağlıklı bir şekilde hayata tutunabilmesi için Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ekibi seferber oldu. Endam çifti ise ziyaret edip, gelişimini anbean takip ettikleri bebeklerini kucaklarına alabilmek için sabırla bekledi. Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen uzun soluklu bir tedavi sonrası Ecrin bebek yaşam savaşını kazandı. Yoğun bakımda 178 günlük tedavi sürecinin ardından 2 kilo 900 grama ulaşan bebek, sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi. Günlerdir bebeklerinin yoğun bakımdan çıkacağı günü bekleyen anne ve baba, taburcu olan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Endam çifti, bu zor süreçte hem kendileriyle yakından ilgilenen hem de bebeklerini yaşatabilmek için büyük çaba gösteren Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetimi, Yenidoğan Yoğun Bakım sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı ve ekibine teşekkür etti.



“Yüksek risk taşıyan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlıyoruz”

ANKA Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı, "Yaşama sağlıklı bir solukla başlamak, sağlıklı bir ömrün de ilk adımı sayılıyor. Ancak ne yazık ki her doğan bebek bu şansa sahip olamıyor. Çeşitli etkenlerle bazı bebekler dünyaya riskli olarak geliyor. Bu bebekler çok düşük doğum ağırlıklı bebekler olduğu için organ gelişim bozuklukları, değişik organ hasarları olabilecek bebekler. Bu yüzden her anlamda çok iyi takip ve tedavi edilmeleri gerekiyor. Yaşatılmaları ancak özel bakımla mümkün olabiliyor. Özelikle yeni doğan dönemi bu açıdan büyük önem taşıyor. Bu dönemde ortaya çıkabilecek sorunlar bebek ölümlerinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle erken doğum riskini taşıyan riskli gebeliklerin muhakkak Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi olan merkezlerde takip edilmesi gerekiyor. ANKA Hastanesi olarak sahip olduğumuz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yüksek risk taşıyan bebeklere tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunarak gelişmiş düzeyde bakım sağlıyoruz. Bebeklerin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ediyoruz. Ecrin Bebek de bu çabamıza karşılık veren bebeklerimizden biri. 790 gram doğan bebeğimizi 2 kilo 900 gram olarak ailesine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Endam ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, onlara bebekleri ile sağlıklı bir yaşam diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.