TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya: “İhracatçılar İçin Zorlu Bir Yıl Geride Kaldı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya: “İhracatçılar İçin Zorlu Bir Yıl Geride Kaldı”

İHA

TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya: “İhracatçılar İçin Zorlu Bir Yıl Geride Kaldı”

2020 yılını rekorla kapatan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünü değerlendiren TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya 2020 yılının bütün ihracatçılar için zorlu bir yıl olarak geride kaldığını ifade ederek, 2021 yılında her şeyin normale dönmesini dinlediklerini belirtti.
2020 yılına büyük bir enerjiyle başladıklarını ancak yaşanan covid19 salgını karşısında refleks olarak birçok önlem alıp ülke ihracatının kesintiye uğramaması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "2020 yılı hem ülke ekonomimiz hem de dünya ticareti açısından çok farklı bir yıl oldu. Biz sektör olarak, 2019’un tüm güçlüklerini geride bırakarak 2020 yılına büyük bir enerjiyle başlamıştık. Çin’de ortaya çıkan Covid19 salgınının gölgesinde başlayan 2020 yılının Ocak ayında 2014 yılından bu yana en yüksek Ocak ayı ihracat rakamını yakaladık. Şubat ve Mart aylarında da sektör ihracatı en yüksek Şubat ve Mart ayı ihracat değerlerine ulaştı" dedi.
Salgının dünya gündemine girmesinin ardından komşu ülkelerin tedbir amaçlı sınır kapılarını kapatmasının kendileri için büyük sorun olduğunu ancak kısa sürede alınan önlemlerle bu sorunun aşıldığını söyleyen Başkan Altunka’ya, "Salgının komşu ülkelere ulaşması ile beraber sınır kapılarının kapanması ile ihracatımız kısa süreliğine tehlikeli bir sürece girdi. Sektörümüzün birinci sıradaki ve en önemli pazarı olan Irak ile aramızdaki köprü Habur Sınır Kapısıdır. Habur’da 1 Mart’ta geçişlerin durdurulması sektör açısından çok ciddi bir durumdu. Pandemi sürecinde temassız ticaret uygulamaları ile ihracatımızın durması engellenerek tüm dünyaya örnek bir ihracat modeli geliştirilmiştir" şeklinde konuştu.
Sorunun çözümü için zaman kaybetmeden Habur Sınır Kapısı’nda geçişlerde yaşanan aksaklıkları bizzat giderek yerinde gözlemledik, ardından Ankara’da Ticaret Bakanımız ve Sağlık Bakanımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve bakanlarımızın destekleri neticesinde sınır kapısında ihracatımızın devamını mümkün kılan bir dizi önlem alındı. Alınan tedbirler kapsamında, Irak’ta bulunan Türk tırlarının ülkemize girişinin hızlandırılması amacıyla, giriş sırasında yapılması zorunlu dezenfeksiyon işlemleri için gereken makineler, ilaç ve hizmet alımı; Türk şoförlerinin Irak’a geçişinin yasak olması nedeniyle Irak tarafında oluşturulan tampon bölgede görev yapmak üzere 40 adet Iraklı şoför istihdamı ve bu organizasyonu yürütecek personel hizmeti ile gerekli malzeme alımı İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çabalar neticesinde, Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile sınırdaki araç geçiş sayıları, pandemi öncesi araç geçiş sayısına yaklaşmış, temassız ticaret uygulamaları ile ihracatımızın durması engellenerek tüm dünyaya örnek bir ihracat modeli geliştirilmiştir. Söz konusu model daha sonra Kapıkule başta olmak üzere diğer gümrük kapılarımızda da hayata geçirilmiş; sonuçta kazanan ihracatımız ve Türkiye olmuştur" ifadelerini kullandı.
"Salgına ve sıkıntılara rağmen pes etmedik, ihracatımızı arttırdık"
Dünya genelinde yaşanan salgına ve ülkelerin aldığı sıkı önlemlere ve uygulamalara rağmen ihracatçıların da kendi tedbirlerini aldığını ve zorlukları aşmak için asla pes etmediklerini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya yaptığı değerlendirmede "Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu ortamda, Nisan ve Mayıs ayları, pandemi etkilerinin ağır olarak hissedildiği aylar olsa da önlemlerin tüm ülkelerde gevşetilmesi ile beraber özellikle Haziran ayında, hububat sektörü olarak aylık bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65’lik ihracat artışı yakaladık. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarında tüm zamanların en yüksek aylık sektör ihracatlarını elde ettik.Nihayetinde, 12 aylık süreç itibariyle ihracatımız yüzde 7,5 artışla yaklaşık 7,3 milyar olarak gerçekleşti. Sektör olarak ihracatımızı ilk defa 7 milyar doların üzerine taşıyarak yeni bir rekora imza attık" şeklinde konuştu.
"Pandemiyle birlikte hububat ve bakliyatın önemi ortaya çıktı"
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün insan sağlığı ve yaşamıyla doğrudan ilişkili olduğunu ve pandemi süreciyle birlikte bunun öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "2020 yılı ihracatında elde edilen başarının sebeplerinden birisi de sektörümüz insan hayatının vazgeçilmezi, temel gıda ürünlerini arz etmektedir. Bu sebeple, sektörümüzün stratejik önemi bulunmaktadır. Bu özelliği sebebiyle sektör ürünlerine olan talep pandemi etkisiyle daha da artmıştır” ifadelerini kullandı.
"Başarı ihracatçılarımızın ortak başarısıdır"
Pandemi sürecinde ihracatın artmasında ihracatçıların kısa sürede derslerine çalışarak şartlara uyum sağlama kabiliyetini göstermesinin de önemine değinen Başkan Altunkaya “İhracat artışındaki en önemli sebeplerden biri ise şüphesiz ki ihracatçılarımızın şartlara uyum sağlamada gösterdiği kabiliyettir. Zorluklar, Türk ihracatçısını yıldırmamakta, daha ziyade yeni girişimlerde bulunmaya teşvik etmektedir. Kısacası bizim sektörümüzün başarısının altında yatan temel nedenler sektörün stratejik önemi ve sektör ihracatçısının maharetidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi Gaziantep'in başında 24 galibiyet, 20 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı Kazandıkları maçlardan sonra halay çekti
YEREL HABERLER Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi Gaziantep'in ...
Parmak çocuk hayata tutundu 790 gram doğan bebek, 178 günde 2 kilo 200 gram oldu
YEREL HABERLER Parmak çocuk hayata tutundu 790 gram doğan bebek, 178 ...
GKV’lilerin "iyilikte birleşelim" mesajına ulusal ödül
YEREL HABERLER GKV’lilerin "iyilikte birleşelim" mesajına ulusal ...
Gaziantep FK ile Sumudica'nın yolları ayrıldı Karşılıklı restleşme ayrılık getirdi
YEREL HABERLER Gaziantep FK ile Sumudica'nın yolları ...
flaş!
YEREL HABERLER flaş!
Kaymakam Mutlu’dan '10 Ocak İdareciler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan '10 Ocak İdareciler Günü' mesajı
Doğru’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 yaralı Şok geçiren sürücüyü jandarma sakinleştirerek, yüzünü yıkadı
YEREL HABERLER Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 ...
Gaziantep'te kebaplar paketle ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te kebaplar paketle ulaştırılıyor
Gastronomi kentinin yeni gözdesi balık Kebaptan sıkılan Gaziantepliler balığa yöneldi
YEREL HABERLER Gastronomi kentinin yeni gözdesi balık Kebaptan ...
Uzman öğretmenlikle gelen okuma-yazma başarısı SANKO İlkokul Müdürü Bingül: “Kuruluşumuzdan bu yana uygulanan uzman öğretmenlik sistemi en büyük güvencemiz oldu”
YEREL HABERLER Uzman öğretmenlikle gelen okuma-yazma başarısı SANKO ...
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Şahinbey Belediyesi temizlik araçları filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi temizlik araçları filosunu ...
Gaziantep sokaklarında tarihi sessizlik
YEREL HABERLER Gaziantep sokaklarında tarihi sessizlik
Ne pandemi ne de savaş onun resim aşkını engelleyemedi Suriyeli ünlü ressam çektiği videolarla öğrencilerine resim öğretiyor
YEREL HABERLER Ne pandemi ne de savaş onun resim aşkını ...
Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları ...
Yardımcı olma bahanesiyle ATM dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yardımcı olma bahanesiyle ATM dolandırıcılığı yapan ...
HKÜ’ye iki “Star”
YEREL HABERLER HKÜ’ye iki “Star”
Sağlık çalışanlarından örnek davranış
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından örnek davranış
Pandemi sürecinde kurutmalık fiyatları yarı yarıya düştü Artan talep üzerine ürün satıcıları kargolara yetişemez oldu
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde kurutmalık fiyatları yarı yarıya ...
Kısıtlama sessizliğini onların siren sesleri bozuyor Herkesin kaçtığı alevlere korkusuzca koşan itfaiye erleri bilinçsizlikten yakınıyor
YEREL HABERLER Kısıtlama sessizliğini onların siren sesleri ...
Acemi hırsıza suçüştü
YEREL HABERLER Acemi hırsıza suçüştü
Nizip'te üzerinde esrar yakalanan 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Nizip'te üzerinde esrar yakalanan 6 kişi gözaltına ...
Gaziantep protokolünden 10 Ocak kutlaması
YEREL HABERLER Gaziantep protokolünden 10 Ocak kutlaması