Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu

Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla Gaziantep'teki okullarda ders zili çaldı, İstiklal Marşı okundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısının ardından Gaziantep'teki okullarda ders zili çaldı, İstiklal Karşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de Osman Gazi Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşı okunmasına eşlik etti. Tepe, okul bahçelerinde İstiklal Marşı okumayı özlediklerini belirterek, "Öğretmenlerimizle biz okul bahçelerinde çocuklarımız ve velileri evlerinde balkonlarında bugün saat 10.00'da istiklal Marşımızı okuduk. Çok da güzel oldu, özlemişiz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ
2021-01-11 11:45:31
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