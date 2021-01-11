Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla Gaziantep'teki okullarda ders zili çaldı, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısının ardından Gaziantep'teki okullarda ders zili çaldı, İstiklal Karşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de Osman Gazi Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşı okunmasına eşlik etti. Tepe, okul bahçelerinde İstiklal Marşı okumayı özlediklerini belirterek, "Öğretmenlerimizle biz okul bahçelerinde çocuklarımız ve velileri evlerinde balkonlarında bugün saat 10.00'da istiklal Marşımızı okuduk. Çok da güzel oldu, özlemişiz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-01-11 11:45:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.