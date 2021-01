Başkan Fadıloğlu, önce brifing verdi sonra sahada anlattı Şehitkamil genelindeki projeler yerinde incelendi, çalışmalar takdirle karşılandı

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti İl ve İlçe Başkanı, Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ve projelerle ilgili brifing aldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, önce yürütülen çalışmalara ilişkin sunum eşliğinde bilgilendirmede bulundu, ardından da projeleri yerinde anlattı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’a bilgi verdi. Bülbülzade Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Korkmaz da katıldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, iki aşamalı gerçekleştirilen programın ilk adımında sunum eşliğinde katılımcıları, projelerle ilgili bilgilendirdi. Programın ikinci adımında ise saha gezisi yapıldı. Başkan Fadıloğlu, programa katılanlarla birlikte ilçenin farklı noktalarında yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri gezerek inceledi. Programda; Fıstıklık, Beykent, Alparslan, Gazikent ve İbrahimli Mahallesinde yapılan yatırımlar incelendi.

Şehrimizde çok önemli işlerin yapıldığını gördük

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, “Şu an Vadi Park’ı geziyoruz. Gerçekten muhteşem bir çalışma. Çok güzel bitki örtüleriyle muhteşem bir park meydana çıkıyor. Şehitkamil Belediyemizin etki ve yetki alanı olan yerlerde inanılmaz bir çalışma var. İlçenin her yeri adeta bir şantiye yeri gibi. Şehrimiz büyüyor; yeni mahalleler, yeni yollar, yeni parklar, yeni sosyal donatı alanları açılıyor. Bunun bir tek amacı var, Şehitkamil’de ve Gaziantep’te yaşayan insanların daha güzel şartlarda, günlük hayatlarını devam ettirecek şekilde yaşam kalitelerini arttırmak. Bunu da yapılan çalışmaları yerinde incelediğimizde şahit olduk. Şehrimizde çok önemli işlerin yapıldığını gördük. Bundan dolayı ben başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten bizim için muhteşem bir gezi oldu” dedi.

Çok vizyon projeler olduğunu görüyorum

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Şehitkamil Belediyemizin hizmetlerini yerinde görme imkanımız oldu. Şu anda Vadi Park’tayız. Harika bir park oluşmuş. Burada her türlü bitkiye ve ağaca rastlıyorsunuz. Çok güzel yürüme alanları oluşmuş. Vadi Park’ın dışında da şehrin dört tarafını kuşatan imar planları ve yapılan binalarda, alt yapıda çok iyi hizmetler gördük. Şehitkamil Belediyemiz çok başarılı bir şekilde şehrin imarı ve gelişmesine büyük bir katkı sağlamış. Bunun için Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Bu çalışmaların da artarak devam edeceği gözüküyor. Çünkü çok vizyon projeler olduğunu görüyorum. Bu projeler içerisinde hem biyolojik göletlerin yanında yine ekolojik alanlar, ekolojik parklar, hayvanların barınacağı parklar mevcut. Çok güzel çalışmaları yerinde inceledik. Ben tekrar, Başkanımıza ve tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum”dedi.

Gerçekten muhteşem bir çalışma yapılmış

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Şehitkamil bölgesinin tamamı adeta bir şantiye gibi. Her tarafta yeni imar alanları, yeni yollar, yeni parklar, yeni sosyal tesisler imar edilmiş durumda ve gerçekten çok hızlı bir büyüme var. Bu büyüme ile birlikte Şehitkamil Belediyemiz, gerçekten çok önemli hizmetlere imza atmış durumda. Biz de Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yapılan hizmetleri yerinde inceleme imkanı bulduk. Şu anda da bulunduğumuz bölge Şehitkamil İbrahimli bölgesindeki Vadi Parkındayız. Parka baktığımızda gerçekten muhteşem bir çalışma yapılmış. Türkiye’nin belki birçok şehrinde olmayan çok büyük bir park çalışmasını Şehitkamil Belediyemiz gerçekleştirmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten Gaziantep’te ortaya çıkarılan bu yatırımlarla gerçek anlamda insana dokunan, insanımızın refah seviyesinin yükseltilmesiyle ilgili çok önemli bir belediyecilik yapılıyor. AK Parti Belediyeciliği gerçek anlamda insana dokunmaya çaba gösteriyor. Bu anlamda da Şehitkamil Belediyemizi ben çok başarılı bulduğumu ifade etmek isterim. Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah biz de yaptıkları tüm çalışmalarında Şehitkamil Belediyemizin yanındayız ”dedi.

"Özel bir projeyi görme fırsatımız oldu"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu tüm projeler gerçekten çok güzel ve özenle hazırlanmış, çok büyük bir kesime hitap ediyor. Gaziantep’in giderek büyüdüğünü, bugün gezdiğimiz projelerle anladık. Şimdi de Vadi Park’tayız. Burada çocuklardan tutun gençlere, yetişkinlere ve hayvanlara kadar uzanan, herkese hitap eden tasarımları parkımızın içerisinde gördük. Ağaçların hepsi özenle seçilmiş, çok özel tasarımlar olan yürüyüş yolları, hayvanların beslenme noktalarına kadar uzanan özel bir projeyi görme fırsatımız oldu. Ben çok güzel ve çok iyi projelendirildiğini gördüm. Şehitkamil bölgesinde yapılan projelerde hem işlevselliği hem proje detayını hem de malzeme kullanımı açısından projelerin çok özenle hazırlandığına bugün tanık olduk. Ben Şehitkamil Belediyle Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

En kısa sürede bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, “Şehitkamil ilçemizin hemen hemen her bölgesinde gerçekten çok önemli çalışmalar var. Bu zor pandemi süreci içerisinde gerçekten belediyemiz elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. İmkanlar dahilinde sınırları zorlayarak çok güzel işlere imza atıyor. Ben bu anlamda Belediye Başkanımıza yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şu an içerisinde bulunduğumuz Vadi Park için de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir proje olduğunu görüyoruz. İnşallah tamamlandığında burada çok ciddi bir ihtiyacı karşılayacak. Hem yeşil anlamında hem de sosyal faaliyet anlamında vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak çok güzel bir nefes alma alanı olacak. En kısa sürede bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu konuda bizler de belediyelerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ankara’da, merkezi hükümet boyutunda, bakanlık boyutunda yapmamız gereken ne varsa belediyelerimizin yanındayız. Ben, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.