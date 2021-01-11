Başkan Fadıloğlu, önce brifing verdi sonra sahada anlattı Şehitkamil genelindeki projeler yerinde incelendi, çalışmalar takdirle karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fadıloğlu, önce brifing verdi sonra sahada anlattı Şehitkamil genelindeki projeler yerinde incelendi, çalışmalar takdirle karşılandı

İHA

Başkan Fadıloğlu, önce brifing verdi sonra sahada anlattı Şehitkamil genelindeki projeler yerinde incelendi, çalışmalar takdirle karşılandı

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti İl ve İlçe Başkanı, Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ve projelerle ilgili brifing aldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, önce yürütülen çalışmalara ilişkin sunum eşliğinde bilgilendirmede bulundu, ardından da projeleri yerinde anlattı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’a bilgi verdi. Bülbülzade Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Korkmaz da katıldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, iki aşamalı gerçekleştirilen programın ilk adımında sunum eşliğinde katılımcıları, projelerle ilgili bilgilendirdi. Programın ikinci adımında ise saha gezisi yapıldı. Başkan Fadıloğlu, programa katılanlarla birlikte ilçenin farklı noktalarında yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri gezerek inceledi. Programda; Fıstıklık, Beykent, Alparslan, Gazikent ve İbrahimli Mahallesinde yapılan yatırımlar incelendi.
Şehrimizde çok önemli işlerin yapıldığını gördük
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, “Şu an Vadi Park’ı geziyoruz. Gerçekten muhteşem bir çalışma. Çok güzel bitki örtüleriyle muhteşem bir park meydana çıkıyor. Şehitkamil Belediyemizin etki ve yetki alanı olan yerlerde inanılmaz bir çalışma var. İlçenin her yeri adeta bir şantiye yeri gibi. Şehrimiz büyüyor; yeni mahalleler, yeni yollar, yeni parklar, yeni sosyal donatı alanları açılıyor. Bunun bir tek amacı var, Şehitkamil’de ve Gaziantep’te yaşayan insanların daha güzel şartlarda, günlük hayatlarını devam ettirecek şekilde yaşam kalitelerini arttırmak. Bunu da yapılan çalışmaları yerinde incelediğimizde şahit olduk. Şehrimizde çok önemli işlerin yapıldığını gördük. Bundan dolayı ben başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten bizim için muhteşem bir gezi oldu” dedi.
Çok vizyon projeler olduğunu görüyorum
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Şehitkamil Belediyemizin hizmetlerini yerinde görme imkanımız oldu. Şu anda Vadi Park’tayız. Harika bir park oluşmuş. Burada her türlü bitkiye ve ağaca rastlıyorsunuz. Çok güzel yürüme alanları oluşmuş. Vadi Park’ın dışında da şehrin dört tarafını kuşatan imar planları ve yapılan binalarda, alt yapıda çok iyi hizmetler gördük. Şehitkamil Belediyemiz çok başarılı bir şekilde şehrin imarı ve gelişmesine büyük bir katkı sağlamış. Bunun için Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Bu çalışmaların da artarak devam edeceği gözüküyor. Çünkü çok vizyon projeler olduğunu görüyorum. Bu projeler içerisinde hem biyolojik göletlerin yanında yine ekolojik alanlar, ekolojik parklar, hayvanların barınacağı parklar mevcut. Çok güzel çalışmaları yerinde inceledik. Ben tekrar, Başkanımıza ve tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum”dedi.
Gerçekten muhteşem bir çalışma yapılmış
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Şehitkamil bölgesinin tamamı adeta bir şantiye gibi. Her tarafta yeni imar alanları, yeni yollar, yeni parklar, yeni sosyal tesisler imar edilmiş durumda ve gerçekten çok hızlı bir büyüme var. Bu büyüme ile birlikte Şehitkamil Belediyemiz, gerçekten çok önemli hizmetlere imza atmış durumda. Biz de Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yapılan hizmetleri yerinde inceleme imkanı bulduk. Şu anda da bulunduğumuz bölge Şehitkamil İbrahimli bölgesindeki Vadi Parkındayız. Parka baktığımızda gerçekten muhteşem bir çalışma yapılmış. Türkiye’nin belki birçok şehrinde olmayan çok büyük bir park çalışmasını Şehitkamil Belediyemiz gerçekleştirmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten Gaziantep’te ortaya çıkarılan bu yatırımlarla gerçek anlamda insana dokunan, insanımızın refah seviyesinin yükseltilmesiyle ilgili çok önemli bir belediyecilik yapılıyor. AK Parti Belediyeciliği gerçek anlamda insana dokunmaya çaba gösteriyor. Bu anlamda da Şehitkamil Belediyemizi ben çok başarılı bulduğumu ifade etmek isterim. Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah biz de yaptıkları tüm çalışmalarında Şehitkamil Belediyemizin yanındayız ”dedi.
"Özel bir projeyi görme fırsatımız oldu"
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu tüm projeler gerçekten çok güzel ve özenle hazırlanmış, çok büyük bir kesime hitap ediyor. Gaziantep’in giderek büyüdüğünü, bugün gezdiğimiz projelerle anladık. Şimdi de Vadi Park’tayız. Burada çocuklardan tutun gençlere, yetişkinlere ve hayvanlara kadar uzanan, herkese hitap eden tasarımları parkımızın içerisinde gördük. Ağaçların hepsi özenle seçilmiş, çok özel tasarımlar olan yürüyüş yolları, hayvanların beslenme noktalarına kadar uzanan özel bir projeyi görme fırsatımız oldu. Ben çok güzel ve çok iyi projelendirildiğini gördüm. Şehitkamil bölgesinde yapılan projelerde hem işlevselliği hem proje detayını hem de malzeme kullanımı açısından projelerin çok özenle hazırlandığına bugün tanık olduk. Ben Şehitkamil Belediyle Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
En kısa sürede bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz
AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, “Şehitkamil ilçemizin hemen hemen her bölgesinde gerçekten çok önemli çalışmalar var. Bu zor pandemi süreci içerisinde gerçekten belediyemiz elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. İmkanlar dahilinde sınırları zorlayarak çok güzel işlere imza atıyor. Ben bu anlamda Belediye Başkanımıza yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şu an içerisinde bulunduğumuz Vadi Park için de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir proje olduğunu görüyoruz. İnşallah tamamlandığında burada çok ciddi bir ihtiyacı karşılayacak. Hem yeşil anlamında hem de sosyal faaliyet anlamında vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak çok güzel bir nefes alma alanı olacak. En kısa sürede bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu konuda bizler de belediyelerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ankara’da, merkezi hükümet boyutunda, bakanlık boyutunda yapmamız gereken ne varsa belediyelerimizin yanındayız. Ben, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK'da teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Bülent Korkmaz ve Ünal Karaman listenin başında
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da teknik direktör adayları Aykut ...
Bu kez öğrenciler değil veliler İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Bu kez öğrenciler değil veliler İstiklal Marşı okudu
Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu
Gaziantep'te yeni Cumhuriyet Başsavcısı Sekücü görevine başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yeni Cumhuriyet Başsavcısı Sekücü ...
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den ayrılık süreciyle ilgili açıklama "Sivasspor maçından sonra gelişen olaylar bunu gerektirdi" "Başarıya aç bir hocayla çalışmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den ayrılık süreciyle ...
Kağıt toplayıcısı cinayetinde 14 yıl hapis cezası Kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklayarak öldüren şahsa 14 yıl 2 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcısı cinayetinde 14 yıl hapis ...
TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya: “İhracatçılar İçin Zorlu Bir Yıl Geride Kaldı”
YEREL HABERLER TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum ...
Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi Gaziantep'in başında 24 galibiyet, 20 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı Kazandıkları maçlardan sonra halay çekti
YEREL HABERLER Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi Gaziantep'in ...
Parmak çocuk hayata tutundu 790 gram doğan bebek, 178 günde 2 kilo 200 gram oldu
YEREL HABERLER Parmak çocuk hayata tutundu 790 gram doğan bebek, 178 ...
GKV’lilerin "iyilikte birleşelim" mesajına ulusal ödül
YEREL HABERLER GKV’lilerin "iyilikte birleşelim" mesajına ulusal ...
Gaziantep FK ile Sumudica'nın yolları ayrıldı Karşılıklı restleşme ayrılık getirdi
YEREL HABERLER Gaziantep FK ile Sumudica'nın yolları ...
flaş!
YEREL HABERLER flaş!
Kaymakam Mutlu’dan '10 Ocak İdareciler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan '10 Ocak İdareciler Günü' mesajı
Doğru’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 yaralı Şok geçiren sürücüyü jandarma sakinleştirerek, yüzünü yıkadı
YEREL HABERLER Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 ...
Gaziantep'te kebaplar paketle ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te kebaplar paketle ulaştırılıyor
Gastronomi kentinin yeni gözdesi balık Kebaptan sıkılan Gaziantepliler balığa yöneldi
YEREL HABERLER Gastronomi kentinin yeni gözdesi balık Kebaptan ...
Uzman öğretmenlikle gelen okuma-yazma başarısı SANKO İlkokul Müdürü Bingül: “Kuruluşumuzdan bu yana uygulanan uzman öğretmenlik sistemi en büyük güvencemiz oldu”
YEREL HABERLER Uzman öğretmenlikle gelen okuma-yazma başarısı SANKO ...
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Şahinbey Belediyesi temizlik araçları filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi temizlik araçları filosunu ...
Gaziantep sokaklarında tarihi sessizlik
YEREL HABERLER Gaziantep sokaklarında tarihi sessizlik
Ne pandemi ne de savaş onun resim aşkını engelleyemedi Suriyeli ünlü ressam çektiği videolarla öğrencilerine resim öğretiyor
YEREL HABERLER Ne pandemi ne de savaş onun resim aşkını ...
Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları ...
Yardımcı olma bahanesiyle ATM dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yardımcı olma bahanesiyle ATM dolandırıcılığı yapan ...