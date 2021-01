60 bin tablet Gaziantepli öğrencilerle buluştu Başkan Şahin: "Frsat eşitliği için eğitim ordusunun emrindeyiz”

Gaziantep Modeli ile pandemi sürecinde örgün eğitimden uzak kalan öğrencilerin öğrenim hayatına devam edebilmesi amacıyla ilk etapta Nizip, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde başlatılan 60 bin tabletin dağıtımının son etabında Araban, Yavuzeli, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri yer aldı. Tören alanında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir olarak eğitim ordusunun emrinde olduklarını belirterek, “Çocuklarımıza ve gençlerimize fırsat eşitliğini sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ‘Askıda Tablet Kampanyası’ kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi’nin finansal iş birliğiyle Pandemi koşullarında eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına öğrenciler için hazırlanan 60 bin tablet sahiplerine ulaştı. Gaziantep Büyükşehir, organize edilen dağıtım etkinliğinde Nizip, Oğuzeli, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Nurdağı ve İslahiye’deki tablet ihtiyacını önemli oranda giderirken merkez ilçe belediyeleri de Şahinbey ve Şehitkamil’de dağıtımı üstlendi. “Türk medeniyetinde üç kişinin eli öpülür; annenin, babanın ve öğretmenlerimizin” diyen Başkan Fatma Şahin, “Bugün evlatlarımız, canlarımız için buradayız. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

Başkan Şahin: pandemide diğer şehirlerden pozitif ayrıştık

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitim meselesinin önemli bir başlık olduğunu belirterek, “Eğitim fırsat eşitliğidir. Bir başkan olarak buradaysam diplomamla, Türkiye Cumhuriyet’in verdiği fırsat eşitliği ile buradayım. Eğitim hayatımı tamamlamamış olsaydım şu anda bunu sağlamam mümkün değildi. Eğitim bizim için çok önemli. Küresel bir sorunla ulusal bir mücadele veriyoruz. Hamdolsun ülkemiz pozitif ayrıştı, şehrimiz ise daha pozitif ayrıştı. Milli Eğitim Bakanımız tablet dağıtımının lansmanında yaptığı konuşmada ‘Gaziantep’i diğer illere göre örnek gösteriyoruz’ dedi. Eğitim konusunda arkadaşlara verdiğim bir talimat var ‘Parasına puluna bakmayın’ dedim” ifadelerini kullandı.

“Eğitim ordusunun emrindeyiz”

Nurdağı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, bütçe ve eğitim meselesine ilişkin Başkan Şahin, “Biz bugün bütçeyi çok iyi bir şekilde yönetemezsek burada konuşamazdık. Bugün buradayız altyapı belediyeciliği burada tamamlandı. ‘Sosyal ve kültürel bir belediyecilik’ diyoruz ama en önemlisi insana yatırım. Pandemi de en çok eğitim sektörü ve çocuklarımız etkilendi. Onlara fırsat eşitliği vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda 25 yer belirledik ve hemen internet altyapısını güçlendirdik. Nerede ne ihtiyaç varsa bir sıkıntı varsa biz sizin emrindeyiz. Bugün burada dağıtılan tabletleri alan her bir çocuğumuzun ailesi rahat uyuyacak” dedi.

"Güvenli okul" internet altyapısı çalışmalarını anlattı

Salgın döneminde birçok dünya devi ülkenin sınıfta kaldığını hatırlatan Şahin, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak pozitif ayrıştık. Hem sağlık hem de sosyal altyapımız hem Bilim Kurulu’ndan çıkan kararların koordinasyonu Gaziantep Modeliyle sağlandı. Tablet çalışması başlar başlamaz da çocuklarımızın eğitim hayatı ile ilgili milli eğitim müdürümüz de oturduk, beraber konuştuk ‘Bize düşen ne varsa çocuklarla ilgili yapmaya hazırız’ dedik. Yapılan çalışma çok önemli. Bugün çocuklarımızla ilgili buradayız güvenli okul için birlikte çalıştık. İnternet altyapımızda bir sıkıntı varsa büyükşehir olarak biz bunu giderdik. ‘İnternetsiz hiçbir yer kalmasın’ , ‘Hiçbir çocuğumuz tabletim olmadı diye sınavlarda başarısız olmasın’ diye çalışıyoruz. Bu bir takım çalışması” dedi.

"Büyükşehir, fırsat eşitliği için elinden gelen gayreti gösteriyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye’de dağıtılan tabletlerin yüzde 14’ünün Gaziantep’te dağıtıldığını aktararak, “Bu oranlar doğrultusunda kentte 68 bin 540’ın 60 binini Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşları tamamladı. Büyükşehir Belediyesi çevre yedi ilçede dağıtımı yaptı, merkezde Şahinbey ve Şehitkamil Belediyesi’nin eksiklerini tamamladı. Sorunlarımız var ama çözülenlere baktığımızda sorunların çok çok azaldığını görüyoruz. Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri şehrin nüfusunun yüzde 85’ini oluşturuyor ve bundan dolayı ekonomik imkanları fazla. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de diğer yedi ilçemiz için merkezi ilçelerde ne varsa bu ilçelerde de olsun diye uğraşıyor. Burada da 20 bin tablet bağışladılar. Dağıtımları yaptık ‘Varını veren utanmaz’ aslolan bunu devamlı kılmak kendine dert edinmek” dedi.

“Eğitim için herkes elini taşın altına koydu”

Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, İslahiye’deki tablet dağıtımında, ilçenin istihdam değerleriyle öne çıktığına dikkati çekerek, “İslahiye turizm, kültür ve şimdi de sanayisi ile beraber istihdam değeriyle öne çıkan bir ilçemiz. Şu anda Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’mızın verdiği tabletler dağıtılıyor. Sayısal olarak çok daha az, ihtiyaçları karşılanmadığı bu ortamda herkes elini taşın altına koydu. 60 bin tablet kentte ihtiyaçlı ailelere ulaştırıldı” şeklinde konuştu.

“Eğitimin aksamaması için çalışıyoruz”

Yavuzeli’nde törene ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Yavuzeli’ne gelecek yatırımlar hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından burada, biz milletvekilleri de Ankara’da takip ediyor koordine ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi her ilçemizde olmak kaydıyla onlar da yüzme havuzu yapıyor. Eğitim çok önemli, eğitim aksamaması için çalışıyoruz. Her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da milletvekilleri olarak biz Yavuzeli’nin yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Pandemide dağıtılan tabletler önemli bir eksikliği giderecek”

Nurdağı tablet dağıtım töreninde açıklamada bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, “Bugün burada olmamızın nedeni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan 500 bin tablet kampanyasının Gaziantep’teki dağıtım töreni. Gaziantep bu konuda tüm Türkiye’ye örnek oldu. Gaziantep Modeli ile her konuda olduğu gibi bu konuda da ön plana çıktık. Şehir kendine yakışanı yaptı ve kendi imkanlarıyla 60 bin tablet temin etti” dedi.

“İslahiye kentin yüzünü ağırtan bir ilçe”

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, ilçenin ihtiyacı olduğu projelerde yalnız kalmadığını dile getirerek, “Gerçekten ihtiyacımız olan projelerde bizleri yalnız bırakmadınız. Eğitim anlamında İslahiye’de sınıf sayısı çok düşük ama İslahiye Gaziantep’in yüzünü ağartan, Türkiye sıralamasında yükseklere taşıyan bir ilçe” dedi.

“Gaziantep modeli bu dönemde en iyi şekilde uygulandı”

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kısıtlamadan dolayı uzaktan eğitime geçildiğini belirterek, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’mizde de çok yoğun bir şekilde görülen pandemide de devletimiz eğitimdeki kısıtlamalardan dolayı uzaktan eğitime geçmiştir. Bu dönemde ‘Gaziantep Modeli’ni en iyi şekilde uygulandı. Tablet kampanyasında Türkiye’de sayı ve oran olarak en fazla Gaziantep’te yapılmaktadır. Nurdağı’nda biz belediye olarak okulların çevre düzenlemesi, bakımlarını ve öğrencilerin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz” dedi.

Yapılan çalışmadan ötürü Vali Gül’e ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür

Yavuzeli belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu kısıtlamalar gereği okulların kapalı olduğunu belirterek, “Tablet kampanyasından dolayı tüm hemşerilerim adına paydaşlara çok teşekkür ederim. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde zorlu bir pandemi dönemi yaşamakta. Bu pandemi döneminde alınan kısıtlamalar gereği maalesef okullarımızda yüz yüze eğitim sona erdi. Öğrencilerimizin de uzaktan eğitim alabilmesi için ihtiyaç sahiplerinin de tablet dağıtımı gerçekleşiyor. Bu hizmeti gerçekleştiren başta Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin‘e teşekkür ediyorum” dedi.

“Tabletler eğitime büyük katkı sağlayacak”

Tabletlerin çocukların eğitimine büyük katkı sağlayacağını belirten Araban belediye Başkanı Hasan Doğru “Pandemi süreci sosyoekonomik olarak insanlarımızı etkilediği gibi eğitim sürecinde de çocuklarımızı etkiledi. Okulların kapalı olması nedeniyle dağıtılan bu tabletlerin çocuklarımızın eğitimine büyük bir katkısı olacağını inanıyorum. Bu bağlamda yapılan bu program çok anlamlı ve çok önemlidir. Katkılarından dolayı valimize, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

