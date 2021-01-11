Koronavirüs hastalarına aşı müjdesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kovid19 aşıları hakkında 81 ile resmi yazı gönderildi. Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Opr. Dr. Cezmi Ük, bakanlığın göndermiş olduğu genelgede yer alan aşı odalarının Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde hazır olduğunu dile getirdi.

Gönderilen yazıda, Kovid19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer alırken, Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Opr. Dr. Cezmi ÜK, hastanelerinde Kovid19 aşılarının güvenle yapılabileceği 10 adet aşı odasının hazır olduğunu belirtti. Genel Koordinatör Cezmi ÜK, “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kovid19 aşıları hakkında yeni bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için 'aşı uygulama odası' belirlenmesi gerektiği, aşı uygulama odası poliklinik oda standartlarını karşılamalıdır denildi. Ek olarak sağlık kuruluşu yöneticileri tarafından aşı uygulama oda sayısı sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmaların önlenmesi gerektiği ifade edilmektedir ibareleri kullanılmıştır. Bizde Özel MMT Amerikan Hastanesi olarak zaman kaybetmeden Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kriterlerde 10 adet ‘Kovid19 Aşı Odaları’mızı hazırlayarak Gaziantep halkının hizmetine sunduk. Bakanlık tarafından aşılara onay verilir verilmez, hastanemizde son derece steril ortamda, tam teşekküllü aşı odalarımızda bu hizmeti vermeye başlayacağız ”dedi.

Hangi saatlerde ve nasıl aşı yaptırılacak?

Zaman kaybetmeden 10 adet aşı odasını hazır hale getirdiklerini ifade eden Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Opr. Dr. Cezmi ÜK, “Gaziantep halkına her zaman en iyi, en kaliteli sağlık hizmetini vermeyi ilke edindik. Bu çerçevede zaman kaybetmeden Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu koşulları sağlayarak Kovid19 aşı odalarımızı hazır hale getirdik. Vatandaşlarımıza steril ortamda Kovid19 aşılarını yaptırma imkanı sunmak için son derece dikkat ediyoruz. Aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız sabah mesai başlama saati olan 08.00 ile 00.00 arasında hastanemizden randevu alarak aşılarını yaptırabilecekler” diye konuştu.

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