Koronavirüs hastalarına aşı müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs hastalarına aşı müjdesi

İHA

Koronavirüs hastalarına aşı müjdesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kovid19 aşıları hakkında 81 ile resmi yazı gönderildi. Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Opr. Dr. Cezmi Ük, bakanlığın göndermiş olduğu genelgede yer alan aşı odalarının Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde hazır olduğunu dile getirdi.
Gönderilen yazıda, Kovid19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer alırken, Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Opr. Dr. Cezmi ÜK, hastanelerinde Kovid19 aşılarının güvenle yapılabileceği 10 adet aşı odasının hazır olduğunu belirtti. Genel Koordinatör Cezmi ÜK, “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kovid19 aşıları hakkında yeni bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için 'aşı uygulama odası' belirlenmesi gerektiği, aşı uygulama odası poliklinik oda standartlarını karşılamalıdır denildi. Ek olarak sağlık kuruluşu yöneticileri tarafından aşı uygulama oda sayısı sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmaların önlenmesi gerektiği ifade edilmektedir ibareleri kullanılmıştır. Bizde Özel MMT Amerikan Hastanesi olarak zaman kaybetmeden Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kriterlerde 10 adet ‘Kovid19 Aşı Odaları’mızı hazırlayarak Gaziantep halkının hizmetine sunduk. Bakanlık tarafından aşılara onay verilir verilmez, hastanemizde son derece steril ortamda, tam teşekküllü aşı odalarımızda bu hizmeti vermeye başlayacağız ”dedi.
Hangi saatlerde ve nasıl aşı yaptırılacak?
Zaman kaybetmeden 10 adet aşı odasını hazır hale getirdiklerini ifade eden Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Opr. Dr. Cezmi ÜK, “Gaziantep halkına her zaman en iyi, en kaliteli sağlık hizmetini vermeyi ilke edindik. Bu çerçevede zaman kaybetmeden Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu koşulları sağlayarak Kovid19 aşı odalarımızı hazır hale getirdik. Vatandaşlarımıza steril ortamda Kovid19 aşılarını yaptırma imkanı sunmak için son derece dikkat ediyoruz. Aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız sabah mesai başlama saati olan 08.00 ile 00.00 arasında hastanemizden randevu alarak aşılarını yaptırabilecekler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te, kısıtlama sonrası çarşılarda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kısıtlama sonrası çarşılarda yoğunluk
Şahinbey yem desteğine devam ediyor
YEREL HABERLER Şahinbey yem desteğine devam ediyor
Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü
YEREL HABERLER Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı ...
Mehmet Büyükekşi: "Hoca arayışlarımız devam ediyor" Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Öne çıkan bir isim yok" "Kadromuza en uygun hocayı bulacağız"
YEREL HABERLER Mehmet Büyükekşi: "Hoca arayışlarımız devam ...
60 bin tablet Gaziantepli öğrencilerle buluştu Başkan Şahin: "Frsat eşitliği için eğitim ordusunun emrindeyiz”
YEREL HABERLER 60 bin tablet Gaziantepli öğrencilerle buluştu Başkan ...
Başkan Fadıloğlu, önce brifing verdi sonra sahada anlattı Şehitkamil genelindeki projeler yerinde incelendi, çalışmalar takdirle karşılandı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, önce brifing verdi sonra sahada ...
Gaziantep FK'da teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Bülent Korkmaz ve Ünal Karaman listenin başında
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da teknik direktör adayları Aykut ...
Bu kez öğrenciler değil veliler İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Bu kez öğrenciler değil veliler İstiklal Marşı okudu
Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu
Gaziantep'te yeni Cumhuriyet Başsavcısı Sekücü görevine başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yeni Cumhuriyet Başsavcısı Sekücü ...
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den ayrılık süreciyle ilgili açıklama "Sivasspor maçından sonra gelişen olaylar bunu gerektirdi" "Başarıya aç bir hocayla çalışmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den ayrılık süreciyle ...
Kağıt toplayıcısı cinayetinde 14 yıl hapis cezası Kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklayarak öldüren şahsa 14 yıl 2 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcısı cinayetinde 14 yıl hapis ...
TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya: “İhracatçılar İçin Zorlu Bir Yıl Geride Kaldı”
YEREL HABERLER TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum ...
Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi Gaziantep'in başında 24 galibiyet, 20 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı Kazandıkları maçlardan sonra halay çekti
YEREL HABERLER Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi Gaziantep'in ...
Parmak çocuk hayata tutundu 790 gram doğan bebek, 178 günde 2 kilo 200 gram oldu
YEREL HABERLER Parmak çocuk hayata tutundu 790 gram doğan bebek, 178 ...
GKV’lilerin "iyilikte birleşelim" mesajına ulusal ödül
YEREL HABERLER GKV’lilerin "iyilikte birleşelim" mesajına ulusal ...
Gaziantep FK ile Sumudica'nın yolları ayrıldı Karşılıklı restleşme ayrılık getirdi
YEREL HABERLER Gaziantep FK ile Sumudica'nın yolları ...
flaş!
YEREL HABERLER flaş!
Kaymakam Mutlu’dan '10 Ocak İdareciler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan '10 Ocak İdareciler Günü' mesajı
Doğru’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 yaralı Şok geçiren sürücüyü jandarma sakinleştirerek, yüzünü yıkadı
YEREL HABERLER Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 ...
Gaziantep'te kebaplar paketle ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te kebaplar paketle ulaştırılıyor
Gastronomi kentinin yeni gözdesi balık Kebaptan sıkılan Gaziantepliler balığa yöneldi
YEREL HABERLER Gastronomi kentinin yeni gözdesi balık Kebaptan ...
Uzman öğretmenlikle gelen okuma-yazma başarısı SANKO İlkokul Müdürü Bingül: “Kuruluşumuzdan bu yana uygulanan uzman öğretmenlik sistemi en büyük güvencemiz oldu”
YEREL HABERLER Uzman öğretmenlikle gelen okuma-yazma başarısı SANKO ...