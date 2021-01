Şahinbey'de gençler geleceğe hazırlanıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından oluşturulan Deneyap atölyelerinde gençlere teknolojik anlamda tüm imkanların sağlandığını ifade etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından oluşturulan Bilim Şahinbey ve Deneyap Atölyelerini gezerek tasarım atölyesinde el işi çalışması yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gelecek nesillerin bu atölyelerde yetiştirileceğini ve Şahinbey Belediyesi tarafından kendilerine her türlü imkanın sunulduğunu ifade etti.

Daha temiz bir Şahinbey için

Daha temiz ve yaşanılabilir bir Şahinbey için yola çıktıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak açmış olduğumuz Deneyap atölyelerinde pandemi sürecinde de uzaktan eğitimlerimiz devam ediyor. Açmış olduğumuz Deneyap atölyemizde 150 öğrencimize haftalık doğa, teknoloji, matematik, tasarım, uzay ve havacılık alanlarında eğitimler veriyoruz. Amacımız gençlerimizi teknoloji ile buluşturmak. Bu atölyelerde teknolojik anlamda merakı, ilgisi ve kabiliyeti olan gençlerimizi çok daha ileri noktalara taşımak. Şu an uzay ve teknoloji çağındayız. Gençlerimizi eğitmenlerimizle çağa hazırlamak için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte bu atölyeler çok daha canlı ve hareketli bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

