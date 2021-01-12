Milletvekili Taşdoğan sokak hayvanlarını unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te çeşitli noktalarda oluşturulan 'Sokak Hayvanları Besleme Noktalarına giderek sevimli dostları besledi.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği ve Can Pati Gaziantep Derneği temsilcileri ile birlikte 'Sokak Hayvanları Besleme Noktalarına giden Milletvekili Taşdoğan, sokak hayvanlarını severek onları besledi. Böyle anlamlı bir projede emeği geçenlere teşekkür eden Taşdoğan, "Sokak hayvanlarını besleme organizasyonunu sıklıkla yapan Tarım ve Orman İl Müdürümüz Mehmet Karayılan ile CAHİDE ve Can Pati Gaziantep Derneği'nin bu haftaki besleme programına bizde dâhil olduk. Sokak hayvanlarını çok seviyoruz. Bu hayvanların aç susuz kalmasına gönlümüz razı gelmiyor. Dinimiz gereği de bu duruma razı gelmememiz de gerekiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı sokak hayvanlarını da unutmamalıyız. En önemlisi hiçbir şey yapamayacak bile olsak bir hayvanın başını okşamak çok güzel bir duygu. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Karıncayı bile incitmeyen bir medeniyetten geliyoruz' sözlerini de bu vesileyle hatırlatmak isterim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteğiyle hayvanların haklarının korunması, hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu raporu Genel Kurul da görüşüldü. İnşallah önümüzdeki günlerde onları daha iyi bir yaşam koşulları beklemektedir" diye konuştu.

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