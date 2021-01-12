Gaziantep’te kaçak alkol operasyonu

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Gaziantep’te alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek için yapılan operasyonda kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahsa yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey Bülbülzade Mahallesi'nde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek için, kaçak alkol üreten, ülkeye kaçak alkol sokan ve haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik bir depoya yapılan operasyonda 21 şişe içki, 2 litre içki, 13 rulo etiket, 7 bin adet etiket, 977 adet boş şişe, 2 bin 700 adet şişe kapağı, 8 bin adet kapak kopşonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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