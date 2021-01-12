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Şehitkamil’den Kızılay’a 2021 yılına 2021 ünite kan Şehitkamil personellerinden kan bağışına destek

İHA

Şehitkamil’den Kızılay’a 2021 yılına 2021 ünite kan Şehitkamil personellerinden kan bağışına destek

Şehitkamil Belediyesi personelleri, Türk Kızılay Gaziantep Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdiler. ‘Şehitkamil Belediyesi 2021 yılına 2021 Ünite Kan Bağışı ile Gazi Şehrimize Hayat Veriyor’ sloganıyla kan bağışı yaptı.
Pandemi dönemi nedeniyle Türkiye genelinde kan stoklarının azalmasıyla birlikte Türk Kızılay Gaziantep Kan Merkezi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek veren Şehitkamil Belediyesi personelleri, toplamda 2021 ünite kan bağışında bulundu. Kan verme işlemlerinin devam ettiği kampanyaya ilişkin açıklamada bulunan Türk Kızılay Şehitkamil Şube Başkanı İsmail Güler, verilen hayati destek için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na ve personellerine teşekkür etti.
İlk olarak belediye hizmet binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek veren personeller, gönüllü kan bağışında bulundu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kan verme işleminin gerçekleştiği noktayı ziyaret ederek kampanyaya destek olan personellere teşekkür etti, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Personeller, mesai bitimine kadar kan verme işlemlerini gerçekleştirdi. Etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren personeller, katkıları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Türk Kızılay Gaziantep Kan Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler. 31 Ocak’a kadar devam edecek olan kan bağışı kampanyasına Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri de katkı sağlayacaklar.
Kan, acil değil; sürekli bir ihtiyaçtır
Kan bağışı kampanyasına desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediyesine teşekkür ederek sözlerine başlayan Türk Kızılay Şehitkamil Şube Başkanı İsmail Güler, “Malum pandemi dönemi nedeniyle ülke genelinde kan stoklarında bir azalma söz konusu. Bundan dolayı Türk Kızılay’ı olarak kan bağışı kampanyamızı genişlettik. Bu konuda hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemeyen Şehitkamil Belediyemiz, kan bağışı kampanyamıza 2021 yılına 2021 ünite kan ile destek oluyorlar. Ben bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve tüm personellerine yürekten teşekkür ediyorum. 11 Ocak’ta başlattığımız kan alma süreci, 31 Ocak’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında Şehitkamil Belediyemize bağlı müdürlüklerde kan alımlarımızı sürdüreceğiz. İnşallah çok kısa bir sürede 2021 ünite kan miktarına ulaşıp bu sayının da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Tabi buradan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımızın kan bağışına destek olmalarını istiyorum. Ben tekrar kan bağışı kampanyamıza destek olan Başkanımız ve Şehitkamil Belediyesi ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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