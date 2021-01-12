Sis değil soba dumanı Gaziantep’in üzerini kaplayan duman ürküttü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sis değil soba dumanı Gaziantep’in üzerini kaplayan duman ürküttü

İHA

Sis değil soba dumanı Gaziantep’in üzerini kaplayan duman ürküttü

Kış aylarının gelmesi ile birlikte hava kirliliği Gaziantep’te etkisini gösterdi. Sobaların yanmasıyla kentin üzerini duman kaplarken ortaya çıkan görüntü ise ürküttü.
Kentte, özellikle akşam ve sabah saatlerinde müstakil evlerin bulunduğu mahallelerde yoğun duman görülüyor. Doğalgaz kullanımı yaygınlaşmasına rağmen bazı bölgelerde sobaların yanmasıyla birlikte il geneline yayılan duman yaşamı olumsuz etkiliyor. Duman nedeniyle zaman zaman sürücülerin görüş mesafesi düşerken, vatandaşlar da hava kirliliğinden şikayet ediyor.
Gaziantep’teki hava kalitesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı tarafından ‘orta’ seviyede gösterilirken kent için ise “Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir” uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs tedbirlerine uymayan 421 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayan 421 kişiye ceza
Minik ressamlar ünlü ressamların izinde
YEREL HABERLER Minik ressamlar ünlü ressamların izinde
Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk: "Olayın gerçek faili emniyet amiridir"
YEREL HABERLER Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk: "Olayın ...
Bombalı terör saldırısında şehit edilen kaymakamın ağabeyinden işkence iddiası Makam odasında bombalı saldırıda şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safi Türm: "Kardeşimin olaydan önce işkence görüp görmediği o dönemin fotoğraflarından tespit edilebilir"
YEREL HABERLER Bombalı terör saldırısında şehit edilen kaymakamın ...
Şehitkamil’den Kızılay’a 2021 yılına 2021 ünite kan Şehitkamil personellerinden kan bağışına destek
YEREL HABERLER Şehitkamil’den Kızılay’a 2021 yılına 2021 ünite ...
Korona virüs geçirenlerde fizik tedavi kalıcı iyileşme sağlıyor
YEREL HABERLER Korona virüs geçirenlerde fizik tedavi kalıcı ...
Gaziantep’te kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak alkol operasyonu
Kuraklık fıstık ağaçlarını vurdu Bugüne kadar sulama ihtiyacı duyulmayan fıstık ağaçları için sulama sistemi kuruldu
YEREL HABERLER Kuraklık fıstık ağaçlarını vurdu Bugüne kadar sulama ...
Milletvekili Taşdoğan sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan sokak hayvanlarını unutmadı
Fiyatlar yükseldi sıvı yağ hırsızlığı arttı
YEREL HABERLER Fiyatlar yükseldi sıvı yağ hırsızlığı arttı
Milletvekili Nejat Koçer'den GSO'ya ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Nejat Koçer'den GSO'ya ziyaret
Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu Medicalpark Gaziantep Hastanesi’nde
YEREL HABERLER Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. ...
Gaziantep'in su sorunu erkenden çözüldü Şahin: “Düzbağ projesi’ni bitirmemiş olsaydık şehirde şu anda su yoktu”
YEREL HABERLER Gaziantep'in su sorunu erkenden çözüldü Şahin: ...
Arkadaşları ile oynayan çocuğun İstiklal Marşı hasreti
YEREL HABERLER Arkadaşları ile oynayan çocuğun İstiklal Marşı ...
Şahinbey'de gençler geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de gençler geleceğe hazırlanıyor
Sıcak ve kuraklık nedeniyle fıstık ağaçları erken uyandı
YEREL HABERLER Sıcak ve kuraklık nedeniyle fıstık ağaçları erken ...
Gaziantep'te trafik kurallarına uymayan 313 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kurallarına uymayan 313 kişiye ...
GTO’dan sağlık ve eğitime önemli destek GTO, Test Kiti ve Tablet Bilgisayar hibesi ile Gaziantep’te pandemi sürecinin yönetimine destek veriyor
YEREL HABERLER GTO’dan sağlık ve eğitime önemli destek GTO, Test ...
Korona virüs tedbirlerine uymayan 360 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayan 360 kişiye ceza
Koronavirüs hastalarına aşı müjdesi
YEREL HABERLER Koronavirüs hastalarına aşı müjdesi
Gaziantep'te, kısıtlama sonrası çarşılarda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kısıtlama sonrası çarşılarda yoğunluk
Şahinbey yem desteğine devam ediyor
YEREL HABERLER Şahinbey yem desteğine devam ediyor
Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü
YEREL HABERLER Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı ...
Mehmet Büyükekşi: "Hoca arayışlarımız devam ediyor" Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Öne çıkan bir isim yok" "Kadromuza en uygun hocayı bulacağız"
YEREL HABERLER Mehmet Büyükekşi: "Hoca arayışlarımız devam ...