Sis değil soba dumanı Gaziantep’in üzerini kaplayan duman ürküttü

Kış aylarının gelmesi ile birlikte hava kirliliği Gaziantep’te etkisini gösterdi. Sobaların yanmasıyla kentin üzerini duman kaplarken ortaya çıkan görüntü ise ürküttü.

Kentte, özellikle akşam ve sabah saatlerinde müstakil evlerin bulunduğu mahallelerde yoğun duman görülüyor. Doğalgaz kullanımı yaygınlaşmasına rağmen bazı bölgelerde sobaların yanmasıyla birlikte il geneline yayılan duman yaşamı olumsuz etkiliyor. Duman nedeniyle zaman zaman sürücülerin görüş mesafesi düşerken, vatandaşlar da hava kirliliğinden şikayet ediyor.

Gaziantep’teki hava kalitesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı tarafından ‘orta’ seviyede gösterilirken kent için ise “Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir” uyarısında bulunuldu.

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