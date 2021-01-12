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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çİftçilere yönelik küçükbaş hayvan desteği başladı

İHA

Çİftçilere yönelik küçükbaş hayvan desteği başladı

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi kapsamında Almalı Kırsal Mahallesi’nde ilk küçükbaş hayvanları teslim edildi.
Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin ölçeklerini büyütmek, küçükbaş hayvan sayısını artırmak, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmak, yerel koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmayı sağlamak ve kırmızı et açığını kapatmak amacıyla ülke genelinde başlatılan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi’nde Gaziantep öncülük yaparak uygulamayı başlatan ilk illerden birisi oldu. Bu kapsamda Gaziantep Valiliği öncülüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediye, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü’nce ülke genelinde başlatılan projede Gaziantep’te ki ilk dağıtım Şahinbey İlçesi’ne bağlı Almalı Kırsal Mahallesi’nde başlatıldı. Dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Gazi Özgür Yılmaz Gazi Özgür Yılmaz, Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Vekili Nihat Deme ve Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman katıldı.
Proje kapsamında Gaziantep’te bin 265 adet yetiştiricinin başvurusu alındı, 116 bin 500 adet koyun talebinde bulunuldu.
"Çiftçilerin ekonomik olarak rahatlaması lazım"
Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum olarak tarımla ilgili daire başkanlığını kurduklarını hatırlatarak, “Buraya bakınca ‘Hadi gel köyümüze geri dönelim’ şarkısı vardı o aklıma geliyor. Pandemi sonrası yeni bir düzen kuruluyor ve baktığımınız zaman kendi kendimize yetmemiz çok önemli. İthalatın önlenmesi, kendi kendimize yetmemiz için verilen bu destekler çok önemli. Gaziantep’te artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Sosyal belediyecilik, insanı merkeze alan, yetim, yaşlı, mağdur, muhtaç herkes için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belediyeler olarak gereğini yapmaktayız. Baktığımızda görüyoruz ki artık ilçelerin ekonomisinin önemi arttı. Bunun için ilçelerin tarımda güçlenmesi, çiftçilerin ekonomik rahatlaması lazım. Bölgemizde küçükbaş yetiştiriciliği ön planda. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak köylümüzün, çiftçimizin emrindeyiz” dedi.
"Projeye Türkiye’de ilk başlayan illerden biriyiz"
İki buçuk ay önce imzalanan protokolün ilk koyunlarının tesliminin yapıldığını söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün yerleştiği bir yer. Proje, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlayan bir proje. Türkiye’de ilk başlayan illerden biriyiz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte önemli bir imkan. İstihdamda Gaziantep önde ama fabrikada kazanana göre çiftçimizin kazancı çok fazla. Belediyelerimizin verdiği desteklerle daha kolaylık sağlanıyor" dedi.
"Bu gibi desteklerin artması gerek"
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu projenin çiftçiye büyük destek olduğunu belirterek, “Bu koyunlarımıza iyi bakılacağına, hayırlı ve bereketli bir şekilde hayvanların çoğalacağına eminim. Koyunun her yerinden faydalanılıyor. Bu gibi desteklerin artması gerektiğini, finans kuruluşlarımızın sahada daha kıymetli desteklerinin arttırmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu konuşmasında, çiftçinin sürekli desteklenmesi gerektiğini, Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi’nin yem, tohum, gübre destekleriyle üreticinin yanında olduğunu söyledi. Ziraat Bankası Bölge Müdürü Gazi Özgür Yılmaz, banka olarak ziraat yapan çiftçiye her yerde ve her dönemde destek verildiğini, projeye ciddi bir talep oluştuğunu, söyledi.
Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Vekili Nihat Deme, amaçlarının hayvancılığı geliştirildiğini, proje sayesinde kefil bulamayan, teminat gösteremeyen çiftçilerin, hayvan alabileceklerini belirtti.
Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, projedeki amacın son yıllarda et ithalatının artmasından dolayı bu artışı düşürmek olduğunu, 3 yıldır doğru yatırımlarla sürekli düştüğünü ifade etti.
Almalı Kırsal Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Sadık Yılmaz, “Koyunları aldığım için çok mutluyum, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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