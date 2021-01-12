Kaçak alkol üretimine polis engeli

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Gaziantep’te bir iş yerinde sahte alkol üreticilerine ve satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 41,5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yakalanan bir şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suyabatmaz mahallesinde bir iş yerinde sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine işyerine operasyon yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda , 20 adet yarım litre, 6 adet 5 litre, 1 adet 1,5 litre şişede alkol olmak üzere toplamda 41,5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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