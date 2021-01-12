Koltuk değneklerine uyuşturucu saklayan kişi gözaltına alındı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, polis ekiplerinin, durumundan şüphelendiği E.V.'nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi´nde durumundan şüphelendiği E.V.´yi durdurdu. Polis ekiplerinin E.V.´nin üzerinde yaptığı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Ekipler, E.V.´nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada ise uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucuya el konurken gözaltına aldığı E.V.´nin emniyette sorgulanmasına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-01-12 17:16:05



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