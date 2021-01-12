Gaziantep polisinden kaçakçılığa darbe

Gaziantep'te polis ekipleri toplamda 6 iş yeri, depo, araç ve eve yaptığı baskında kaçak akaryakıt, sigara, makaron, sigara kağıdı ve filtre ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesinde 1 ikamet, 2 araç, 1 iş yeri ve 2 depo olmak üzere 6 farklı yerde yapılan operasyonlarda 1 ton kaçak akaryakıt, 8 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 59 bin 200 adet dolu makaron, 168 bin 400 adet boş makaron, 11 bin 250 paket sigara kağıdı, 122 bin adet sigara filtresi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 kişi yakalanarak haklarında 5607 sayılı kanun maddesi kapsamında yasal işlem gerçekleştirildi.

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