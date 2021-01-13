Kablo hırsızı yakalandı

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Gaziantep’te bir inşaattan tesisat kablosu çalan bir şahıs polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi mahallesinde bir inşaata ait tesisattan kabloları çalıp olay yerinden koşarak, uzaklaşmaya çalışan E.T. isimli şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalayarak, bahse konu bir miktar bakır kablo ele geçirdi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler devam ediyor.

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