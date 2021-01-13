GASKİ yapılandırma süresini uzattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, su borçlarının yapılandırılmasına yönelik başlattığı ve peşin ödeme yapıldığında gecikme faizinde yüzde 90 indirim uyguladığı kampanyanın son başvuru tarihini 31 Ocak’a kadar uzattı.

Kuruma borcu olan vatandaşların rahat ödeme yapabilmesi için harekete geçen GASKİ, bu kapsamda birikmiş su ve atık su borçlarının 6912 veya 18 taksit olarak yapılandırılacağı, peşin ödeme ile yapılandıranlardan gecikme faizinin yüzde 90 indirileceği uygulamanın son başvuru tarihi 31 Ocak’a kadar uzatıldı. İşlemler GASKİ Merkez Binası, GASKİ Karataş Binası ve ilçelerde bulunan GASKİ Şubelerinden yapılıyor. Yapılandırmadan son ödeme tarihi 31 Ağustos 2020 ve öncesi olan faturalar yararlanacak.

Taksitlendirme yapacak vatandaşlar, taksit ödeme süreleri iki ayda bir olurken ilk iki taksitinin süresinin geçmeden ödeme zorunluluğu bulunuyor. Bir yılda ikiden fazla gecikme olduğunda fırsattan yararlanma hakkı kaybediliyor.

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