Korona virüs kurallarına uymayan 409 kişiye ceza kesildi

Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kuralları denetimlerinde kuralları ihlal eden 409 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korna virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan 3, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 234, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 172 şahsa ceza kesildi. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 59 şahıs ise uyarıldı. Ayrıca denetlenen 342 işyerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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