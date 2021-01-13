Aracın gizli bölmesinde kaçak telefonu yakalandı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te bir aracın bölmelerine gizlenen 198 adet kaçak cep telefonu, polis ekiplerinin dikkatli çalışmalarıyla yerleştirildiği bölmelerde bulundu.

Gaziantep, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Gaziantep otobanı doğu gişelerinde durdurulan bir aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 198 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.