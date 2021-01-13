Kömür hırsızı yakalandı

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Gaziantep Sanayi mahallesinde bir iş yerinden 12 bin 500 kilo kömür çalındı. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sanayi mahallesinde bir iş yerinden 12 bin 500 kilo kömür çalan Y.E.Ş isimli şüpheli polisin çalışmaları sonucu yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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