Gaziantep’te yangınların yüzde 13’ü sadece iki mahallede çıktı

Gaziantep'te yangınların yüzde 13'ü Sanayi ve Tekstilkent mahallerinde çıktı. Son 5 yıl içerisinde 3 bin 245 yangına müdahale edilen Sanayi ve Tekstilkent mahallerindeki alevlerin en önemli sebepleri ise sigara izmariti, ateş atma, çocukların ateşle oynaması ve elektrik kontağı olarak açıklandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentin son 5 yıllık yangın haritasını çıkarttı. Büyükşehir İtfaiyesinin 13 noktada bulunan istasyonlarının kent merkezine bakan 4 noktasında müdahale edilen toplam 24 bin 931 yangından 3 bin 245’i Sanayi ve Tekstilkent mahallelerinde çıktı. Gaziantep'in yangın haritasında Sanayi Mahallesi bin 673 yangın ile en çok yangının çıktığı mahalle olurken, bin 572 yangın ile Tekstilkent Mahallesi ikinci sırada yer aldı. En fazla yangının çıktığı mahallerde 621 yangın ile Organiza Sanayi Bölgesi'nde yer alan Başpınar Mahallesi üçüncü, 589 yangın ile Karataş Mahallesi dördüncü, 518 yangın ile Güneykent Mahallesi beşinci sırayı aldı.

Toplamda 328 mahallenin bulunduğu Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin de çıkan yangınların nedeni "sigara izmariti", "ateş atılması", "çocukların ateşle oynaması" ve "elektrik kontağı" olarak belirlendi.



6 bin yangın, 207 bin dakikada söndürüldü

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