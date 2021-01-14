GAÜN’DE obezite ile mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Türkiye’de üniversite bünyesinde bir ilk olma özelliği taşıyan Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin YÖK’ün 13.01.2021 tarihli kararıyla kurulduğunu bildirerek, merkezin başta Gaziantep’e ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenmenin bireylerin sağlığını olumsuz etkilerken, obezitenin bir hastalık olduğu gerçeğini hepimizin kabul etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özaydın, "Obez hastaların yaşam kalitelerinde ciddi bir düşüş gözlenirken, ilerleyen aşamalarda da kronik birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına ve hatta ölüm olaylarının gerçekleşmesine sebep olmaktadır” dedi. Çağımızın hastalığı olan obezitenin, birçok kronik hastalığın temel alt yapısını oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Özaydın, “Günümüzde hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan obezite ne yazık ki ülkelerin sağlık harcamalarına da ciddi yük getirmektedir. Gaziantep Üniversitesi olarak birey ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen obezite ile mücadele kapsamında disiplinlerarası çalışma çerçevesinde Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte obezite ile mücadele ve tedavinin yapılması amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Toplumu obezite, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite konularında bilgilendirmek ve bilinçlendirilmek, obeziteye bağlı risk faktörleri konusunda insanları bilinçlendirmek, Obeziteden kaynaklanan sağlık risklerini azaltmak, sağlık kuruluşlarına başvuran bireyleri fazla kilo ve obezite açısından değerlendirmek, obezite teşhisi konan hastaların danışmanlık ve tedavilerini yapmak, obezite ve obezite ile ilişkili kronik hastalıkların tedavisinin yol açtığı sağlık harcamalarını ve obezite sıklığını azaltmak, Araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yapılan çalışmaları, ulusal ve uluslararası alanda kamuoyu ile paylaşmak gibi amaçlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürecektir” diye konuştu.

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