Belediye personeline korona testi yapıldı

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle belediye personellerine Covid19 testi yapıldı. PCR testi, gizli taşıyıcıların tespit edilerek yayılımın durdurulması amacıyla yapıldı.

Şehitkamil Belediyesi, pandemi sürecinin bir an önce sona ermesi için gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliği neticesinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Başkan Yardımcıları başta olmak üzere tüm belediye personellerine PCR testi uygulandı. Uygulamadaki asıl amaç ise Covid19 olan, ancak herhangi bir semptom göstermeyen kişilerin belirlenmesi. Testi pozitif çıkacak kişilere yönelik karantina uygulanacak ve takip altına alınacak.

“Test sonuçları gün içerisinde belli olacak”

Uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü Personeli Hemşire Yağmur Koska, “Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde bir kampanya düzenledik. Belediye Başkanımız da dahil olmak üzere tüm belediye çalışan arkadaşlarımıza Covid19 testi uyguladık. Test sonuçları gün içerisinde belli olacak. Gün içerisinde test olan personellerimize bilgilendirmeleri yapılacak. Ümit ediyoruz ki hiçbir personelimizden vaka çıkmasın. Pozitif olan hastalarımıza yönelik ekiplerimiz, hemen harekete geçerek karantina süreci başlatacak ve gerekli sağlık işlemleri yapılacak. Bu kampanyaya vermiş oldukları desteklerden dolayı başkanımıza ve tüm personellere teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizler için iyi oldu”

Test yaptırdıktan sonra değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediyesi personellerinden Hüseyin Ürkmez, “Şehitkamil Belediyemiz ve Sağlık Müdürlüğümüzün iş birliğiyle Covid19 testi yaptırdık. Bu test, bizler için iyi oldu. İnşallah bir vaka çıkmaz diye ümit ediyoruz. Şehitkamil Belediyemize ve Sağlık Müdürlüğümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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