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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatipoğlu sokak hayvanlarını besledi

İHA

Hatipoğlu sokak hayvanlarını besledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin 200 farklı yerinde oluşturduğu besleme noktalarından birisini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nihat Hatipoğlu ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle beraber hayvanlara mama ve su veren Hatipoğlu, yapılan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Hayvansever bir şehir için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için şehrin farklı yerlerinde oluşturduğu 200 besleme noktasına günlük mama ve su teminini sağlıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalara GİBTÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nihat Hatipoğlu katıldı. Köpeklere mama ve su bırakan Prof. Dr. Mehmet Nihat Hatipoğlu yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaları öven Hatipoğlu, eskiye nazaran sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın çoğaldığını söyledi. Hatipoğlu’nun ziyaretine Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ve Canpati Derneği de katıldı.
“2020 yılında 2 bin köpeğe yeni yuva bulduk”
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, günlük olarak 200 noktanın mama ve su ihtiyacını karşılandığını ifade ederek, “2020 yılında 6 bin köpeğin hayatına dokunduk, 2 binine yeni yuva bulduk sahiplendirdik. Petshoplardan hayvan alınmasın mutlaka barınaktan sahiplensin. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in verdiği destekle Gaziantep Veteriner Hekimler Odası’ndan özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda destek alacağız. Onların yapamadığı büyük operasyonlarda ise Mustafa Kemal Üniversitesi’nden destek alacağız. Biz ‘insanı sevmeyen hayvanı sevemez’ mantığıyla Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep Hayvan Dostu, hayvansever şehir diyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bu işler karşılık beklemeden merhamet ve vicdanla yapılıyor”
Büyükşehir Belediyesi ve hayvansever dernekleri tebrik eden GİBTÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Bu noktalarda yem ve su veriliyor. Büyük bir ibadet inancımıza göre. Peygamber efendimiz ‘Yerdekilere merhamet edin ki yücelerdeki size merhamet etsin’ diyor. Peygamber efendimiz Mekke’ye girerken 10 bin kişilik ordusunun yolunu bir dişi köpeğin hatırına değiştiriyor. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bize yakışan elimizden geldiğince bu hayvanları sahiplendirmek. Bizde GİBTÜ olarak bu hizmetin içinde bulunmaya gayret ettik. Bu işler karşılık beklemeden merhamet ve vicdanla yapılıyor. Buradaki büyük bilinç günden güne çoğalıyor” dedi.
CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş ise, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası arasında imzalanan protokole değinerek sokak hayvanlarının tedavileri için sevindiklerini belirtti.
Büyükşehir Belediyesi ile sık sık besleme noktalarına gelip hayvanları beslediklerini söyleyen Canpati Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Karabacak, yeni yapılacak barınağın Türkiye’ye örnek olacağını, büyükşehirin her türlü desteği verdiğini vurguladı.

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