Araban'da ağaçlandırma çalışmaları

Ağaçlandırma çalışmalarına önem veren Araban Belediyesi, daha yeşil Araban için ağaçlandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Araban Belediyesi “Daha yaşanılabilir çevre, daha yaşanılabilir Araban” projesi kapsamında, ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Araban Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep yolu, Karapınar su gözü mesire alanı yolu, ofis çevre yolu ve mezarlık çevre yolunun sağ ve soluna bin 500 adet kısmen akasya ağırlıklı olarak da çınar fidanı dikimini tamamladı. Bin 500 fidan dikimini gerçekleştiren Araban ilçesi Belediyesi, İlçenin ihtiyaç duyduğu park ve bahçe gibi pek çok alanda ağaç dikim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Ağaçlandırma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Daha yeşil bir Araban için ilçenin giriş ve çıkışlarındaki yolların sağ ve solunda başlattığımız ve ilçe genelinde devam eden çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Araban ilçesi Belediyesi olarak ağaçlandırma ve yeşil alan yapımı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlçemiz için geleceğimiz için ağaçlandırma çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ilçede sağlık içinde yaşamalarına katkı sağlayacak ağaçlandırma çalışmalarımız ilçenin kentleşmesi açısından önemlidir. Daha yeşil bir Araban için park ve bahçeleriyle yeşil alanlarıyla vatandaşlarımızın her anını yaşamaktan daha da keyif alacakları bir ilçe haline dönüştüreceğiz’’ diye konuştu.

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