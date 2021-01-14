Araban'da ağaçlandırma çalışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban'da ağaçlandırma çalışmaları

İHA

Araban'da ağaçlandırma çalışmaları

Ağaçlandırma çalışmalarına önem veren Araban Belediyesi, daha yeşil Araban için ağaçlandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Araban Belediyesi “Daha yaşanılabilir çevre, daha yaşanılabilir Araban” projesi kapsamında, ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Araban Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep yolu, Karapınar su gözü mesire alanı yolu, ofis çevre yolu ve mezarlık çevre yolunun sağ ve soluna bin 500 adet kısmen akasya ağırlıklı olarak da çınar fidanı dikimini tamamladı. Bin 500 fidan dikimini gerçekleştiren Araban ilçesi Belediyesi, İlçenin ihtiyaç duyduğu park ve bahçe gibi pek çok alanda ağaç dikim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Ağaçlandırma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Daha yeşil bir Araban için ilçenin giriş ve çıkışlarındaki yolların sağ ve solunda başlattığımız ve ilçe genelinde devam eden çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Araban ilçesi Belediyesi olarak ağaçlandırma ve yeşil alan yapımı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlçemiz için geleceğimiz için ağaçlandırma çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ilçede sağlık içinde yaşamalarına katkı sağlayacak ağaçlandırma çalışmalarımız ilçenin kentleşmesi açısından önemlidir. Daha yeşil bir Araban için park ve bahçeleriyle yeşil alanlarıyla vatandaşlarımızın her anını yaşamaktan daha da keyif alacakları bir ilçe haline dönüştüreceğiz’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yoldan çıkan tır ters döndü
YEREL HABERLER Yoldan çıkan tır ters döndü
Hatipoğlu sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Hatipoğlu sokak hayvanlarını besledi
Suriyelilerin uyum kültürü masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Suriyelilerin uyum kültürü masaya yatırıldı
25 Aralık özel ödülü GAÜN’lü akademisyene
YEREL HABERLER 25 Aralık özel ödülü GAÜN’lü akademisyene
Belediye personeline korona testi yapıldı
YEREL HABERLER Belediye personeline korona testi yapıldı
GAÜN’DE obezite ile mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER GAÜN’DE obezite ile mücadele Uygulama ve Araştırma ...
Makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar 2020’nin ihracat şampiyonu
YEREL HABERLER Makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar 2020’nin ...
Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde ilk aşı uygulandı
YEREL HABERLER Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde ilk aşı uygulandı
MHP'nin doktor vekili Muhittin Taşdoğan da korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER MHP'nin doktor vekili Muhittin Taşdoğan da korona ...
DEAŞ'ın intihar saldırısı önlendi, canlı bomba teröristlerin kanında uyuşturucu tespit edildi
YEREL HABERLER DEAŞ'ın intihar saldırısı önlendi, canlı bomba ...
Gaziantep'te 393 kişiye korona virüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 393 kişiye korona virüs cezası
Gaziantep'te, ilk aşıyı koronavirüsü yenen İl Sağlık Müdürü yaptırdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, ilk aşıyı koronavirüsü yenen İl Sağlık ...
Gaziantep’te ilk korona aşısı il sağlık müdürüne yapıldı Korona virüs aşıları sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te ilk korona aşısı il sağlık müdürüne ...
Gaziantep’te yangınların yüzde 13’ü sadece iki mahallede çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep’te yangınların yüzde 13’ü sadece iki ...
Gaziantep’te trafik ve asayiş denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te trafik ve asayiş denetimleri sürüyor
Gaziantep’te yağmur ve sis etkili oldu
YEREL HABERLER Gaziantep’te yağmur ve sis etkili oldu
Gübre hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Gübre hırsızları yakalandı
Şahinbey'de zabıtalar hem denetliyor hem de bilgilendiriyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de zabıtalar hem denetliyor hem de ...
Kablo hırsızına suçüstü
YEREL HABERLER Kablo hırsızına suçüstü
Sosyal fırına un desteği
YEREL HABERLER Sosyal fırına un desteği
Kömür hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kömür hırsızı yakalandı
Gaziantep'te derneğe kumar baskını
YEREL HABERLER Gaziantep'te derneğe kumar baskını
Aracın gizli bölmesinde kaçak telefonu yakalandı
YEREL HABERLER Aracın gizli bölmesinde kaçak telefonu yakalandı
Genç hasta bakıcılara uluslararası konferans
YEREL HABERLER Genç hasta bakıcılara uluslararası konferans