Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te yaşayan terörle mücadele gazisi Muammer Kurt (49) doğum gününde, damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tunceli´nin Ovacık ilçesinde 1996 yılında, jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Muammer Kurt, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başından yaralandı. Kurt tedavisinin ardından emekli olup, memleketi Gaziantep´te yaşamaya başladı. Muammer Kurt, 15 gün önce damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Muammer Kurt, dün doğum gününde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Gazi Muammer Kurt´un cenazesi, işlemlerinin ardından tabutu Türk bayrağına sarılarak, defnedilmek üzere Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi´ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ

2021-01-15 12:09:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.