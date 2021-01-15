Çocuklar semt pazarında spor yaptı Şahinbey Belediyesi evde spor yapamayan çocukları korona tedbileri alınarak semt pazarında spor yaptırdı

Şahinbey Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde spor yapamayan vatandaşlar için Kılınçoğlu Semt Pazarı’nda spor etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte korona virüs tedbirlerine dikkat edilerek sosyal mesafe ve maske kurallarına hassasiyet gösterildi.

Vatandaşların evde kaldıkları süre içerisinde spordan uzak kalmamaları için sosyal medya üzerinden spor etkinlikleri düzenleyen Şahinbey Belediyesi vatandaşların evde kaldıkları sürenin dışındaki ve çocukların dışarıya çıkabilecekleri saatte zamanı verimli değerlendirmesini sağlıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların süreci en hafif bir şekilde atlatmaları için çalıştıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak, pandemi süresince vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vererek onların yanında olduk. Sadece gıda ve nakdi yardım değil. Onların sosyal hayattaki yaşamlarına dönüşlerini kolaylaştırmak için spor etkinliği düzenliyoruz. Şahinbey Belediyesi’nin maskotu olan Şahincan ile ilçemizin çeşitli yerlerinde spor etkinlikleri düzenleyerek çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini sağlıyoruz. Bu etkinlikleri düzenlerken maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Sağlıklı yaşam için evlerinizde de olsanız mutlaka spor yapın" dedi.

Düzenlenen faaliyetten oldukça memnun kalan çocuklar evde kaldıkları süre içerisinde canlarının çok sıkıldığını düzenlenen bu etkinliğin kendilerine moral olduğunu belirterek, “Korona virüsü nedeniyle evde canımız çok sıkılıyor. Sürekli televizyon ve bilgisayarlarla zaman geçiriyoruz. Parka çıktığımızda virüsten dolayı etkinlik yapamıyoruz. Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik bizlere moral oldu. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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