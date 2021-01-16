Altunkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi Hububat İhracatçılarından Mardin’e fakülte binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları BirliğitarafındanMardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin binasının yapımını üstlenmesiyle ilgili bilgiler verdi.

Mardin Valiliği, Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği arasında imzalanacak olan protokolün ardından inşa edilecek olan Artuklu Üniversitesi’ne bağlı fakülte Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi adı altında eğitim verecek.

Mardin'e önemli yatırım

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yaptığı görüşmenin ardından fakülte müjdesini verdi. Altunkaya, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın himayelerinde Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin binasını Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği inşa ettirecek olup söz konusu fakülte Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi adıyla eğitim verecektir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Mahsum Altunkaya’nın şahsında ülke kalkınmasına üretim, istihdam ve ihracat alanında verdikleri desteğin yanı sıra eğitim alanındaki büyük desteklerinden dolayı Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Toplantıya katılan DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Artuklu Üniversitesi bünyesindeki Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi binasının yapımını Birlik olarak üstlendiklerini ifade etti.

Multidipliner fakülte

Altunkaya desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile emeği geçenlere de teşekkür ederek, “Ülkemizin kalkınması, sanayimizin gelişmesi, gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmesi için elbette ülke olarak, millet olarak, vatandaş olarak hepimizin önceliği eğitim olmalıdır. 27.03.2020 tarihli ve 2319 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi, bünyesinde yer alan Moda ve Tekstil Tasarımı, Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık ve Peyzaj bölümlerine ilaveten kurulacak Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Ambalaj Tasarımı gibi gıda sektörü ile ilgili diğer bölümlerin yer alması ile multidisipliner bir fakülte hüviyeti taşımaktadır” dedi.

Sektöre önemli katkılar sunacak

Midyat’a kurulacak olan fakültenin, bölgenin kalkınmasına olumlu katkı yapacağını da vurgulayan Başkan Altunkaya şöyle devam etti: “Fakültenin, bölgemizin tüm birikiminin daha yüksek seviyede üretime ve ihracata dönüştürülmesi için gereken nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi açısından önemli bir işlev göreceği kuşkusuzdur. Bu nedenle Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın himayeleri ve büyük destekleriyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyelerimizin oybirliğiyle aldığı kararla söz konusu fakülte için ihtiyaç duyulan modern bir bina inşa edilecek. Önümüzdeki günlerde Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla ortak bir protokol imzalanacaktır. Söz konusu protokolün ardından fakülte binasının inşaatına başlanacak ve yeni fakültemiz Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi adıyla hizmet verecektir” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Pekcan ve Gülle'ye teşekkür

Altunkaya, “Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Gaziantep’ten sonra en fazla ihracat yapan en önemli üretim ve ihracat üssü konumundadır. 2020 yılında Mardin’den dünyanın birçok ülkesine toplam 903 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi’nin bundan sonraki süreçte yetiştireceği nitelikli insan gücü sadece üretim ve istihdam için değil aynı zamanda bölge ve ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması için de büyük önem taşıyacaktır. Bu düşüncelerimizin hayata geçmesinde öncelikle bizlere her alanda büyük destekler veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan başta olmak üzere TİM Başkanımız İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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