Gaziantep sokaklarında kısıtlama sessizliği

Gaziantep'te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pek çok cadde ve sokak, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gaziantep'teki sembol noktalar boş kaldı. Kısıtlamanın olmadığı günlerde aşırı yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentte, özellikle kale çevresi, Karagöz Caddesi, İstasyon Caddesi, Gaziler Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Mütercim Asım Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken pek çok sembol nokta boş ve sessiz görüntüsüyle dikkat çekti.

Sessiz cadde ve sokaklarda kuş cıvıltıları yankılandı.

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