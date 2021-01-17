Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

İHA

Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

Gaziantepli Ali Akif Boztoprak, 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep'i ziyareti sırasında babasına hediye ettiği altı ok işlemeli mendili yaşadığı maddi sıkıntıdan dolayı satışa çıkarttı.
1933 yılında Gaziantep’i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk için verilen yemekte baklavacı Ali Boztoprak yaptığı baklavayı Atatürk’e ikram etti. Yediği baklavayı çok beğenen Atatürk, Boztaoprak’a cebinden çıkarttığı mendili hediye etti. 2000 yılında babasının vefat etmesiyle kendisine kalan mendili 21 yıldır özenle saklayan Ali Akif Boztoprak, kefil olduğu bir borçtan dolayı yaşadığı maddi sıkıntı yüzünden babasından hatıra kalan Atatürk’ün mendilini satmaya karar verdi.

"Atatürk, babamın baklavasını beğendi, mendilini hediye etti"
21 yıldır mendili sandık içinde özenle sakladığını belirten Ali Akif Boztorpak, “Yıl 1933, babam o zamanlar Gaziantep’teki 3 baklavacıdan bir tanesi. O zamanın Valisi Akif Bey, Atatürk’ü Narlı’da karşılıyorlar ve Gaziantep’e getiriyorlar. O günün anısına 200 kişilik bir yemek veriyor, yemekte de babama baklava siparişi veriyor ve onun ikram etmesini söylüyor. Babam baklavayı ikram ediyor ve Atatürk çok beğeniyor. Babamı yanına çağırıyor, babam da bir dilim daha ikram ediyor kendisine ve tokalaşıp sohbet ediyor. Sonra da cebinden kendi kullandığı mendilini bugünün anısına diyerek hediye ediyor” dedi.

"Mendil hiç yıkanmadı"
Hiçbir şekilde müdahale etmeden mendili özenle sakladıklarını ifade eden Boztoprak, “Ben çocukluğumdan beri bilirim annem sandığında saklardı, el vurmazdık, kullanmazdık, ütü dahi yapmadık. Kıymetli bir hediyeydi, sandığımızdaydı sürekli. Anne ve babamın vefatından sonra ben aldım, bende kaldı” şeklinde konuştu.
Yaşadığı bir kefil olayının ardından servetini kaybettiğini kaydeden Boztorpak, “Başımdan bir takım olaylar geçti, bir kefillik olayı oldu ve orada çok büyük zararım oldu. Evlerimi satmak zorunda kaldım, şimdi eski halime döneyim diye uğraşıyorum. Fiyat belirlemedik ama bu kıymetli bir şey, öyle 10 liralık, 5 liralık bir şey değil. Talep olursa sonuca bağlarız, çünkü satmayı düşünüyoruz artık. İsteyenler eksperini getirsinler, burada baktırsınlar, inceletsinler burada olur ama Gaziantep dışına satmadan göndermem. Babamdan kalan bir eşya, bunu satmak kolay değil. Bunu satmanın ne kadar zor olduğunu, içimin nasıl sızladığını yaşamayan bilmez. Benim için kıymetli ve kıymeti altında da vermem” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kutup araştırmaları HKÜ’de masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kutup araştırmaları HKÜ’de masaya yatırıldı
Gaziantep FK - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
Dan Petrescu: "Savaştık, sahaya karakter koyduk ama kaybettik"
YEREL HABERLER Dan Petrescu: "Savaştık, sahaya karakter koyduk ama ...
Erdal Güneş: "Psikolojik açıdan zor bir maçı kazandık" Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş: "Hangi görevi verirlerse onu yaparım"
YEREL HABERLER Erdal Güneş: "Psikolojik açıdan zor bir maçı ...
Gaziantep FK - Hes Kablo Kayserispor: 2-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Hes Kablo Kayserispor: 2-1
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kayserispor: 1 (Maç ...
Gaziantep FK - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0 (İlk ...
İtfaiye soba zehirlenmelerine karşı uyardı
YEREL HABERLER İtfaiye soba zehirlenmelerine karşı uyardı
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
İş yeri hırsızları bekçilere yakalandı
YEREL HABERLER İş yeri hırsızları bekçilere yakalandı
MYK yeterlilik belgesi için sınavlar ücretsiz olacak
YEREL HABERLER MYK yeterlilik belgesi için sınavlar ücretsiz olacak
Oto fareleri yakalandı
YEREL HABERLER Oto fareleri yakalandı
Kuraklık korkusu yaşayan çiftinin yüzünü yağışlar güldürdü Araban Ovası'ndaki çiftçilerinin yağmur sevinci
YEREL HABERLER Kuraklık korkusu yaşayan çiftinin yüzünü yağışlar ...
Opr. Dr Çağlar Yazıoğlu Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde
YEREL HABERLER Opr. Dr Çağlar Yazıoğlu Sanko Üniversitesi ...
Gaziantep sokaklarında kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Gaziantep sokaklarında kısıtlama sessizliği
Sani Konukoğlu'nun ölümünün 27. yımdönümü
YEREL HABERLER Sani Konukoğlu'nun ölümünün 27. yımdönümü
Altunkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi Hububat İhracatçılarından Mardin’e fakülte binası
YEREL HABERLER Altunkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya ...
(ÖZEL)Gaziantepliler kebaba mesafe koymuyor Gaziantepli kebapçılar günde 200 sipariş gönderiyor
YEREL HABERLER (ÖZEL)Gaziantepliler kebaba mesafe ...
(Özel) Elinde tüfekle kaybolan koyununu arayan çobana 974 TL ceza kesildi Avcı zannedilen çobanın cezası başvurduğu mahkemeden çıkan emsal karar ile silindi
YEREL HABERLER (Özel) Elinde tüfekle kaybolan koyununu arayan çobana ...
Fıstık fiyatları yüzde 200 artabilir
YEREL HABERLER Fıstık fiyatları yüzde 200 artabilir
Büyükşehir coğrafi işaretli ürünler için düğmeye bastı Yaklaşık 6 milyon fide çiftçiye dağıtılacak
YEREL HABERLER Büyükşehir coğrafi işaretli ürünler için düğmeye ...
Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde
YEREL HABERLER Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal Medical Park ...
İslahiye'de aşılama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER İslahiye'de aşılama çalışmaları başladı