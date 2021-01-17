Seyir halindeki otomobilde sırtından vurulan fırıncı öldü



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP´te fırıncı Orhan Nergiz(26), ağabeyinin kullandığı otomobilin sağ tarafında seyir halindeyken açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Mustafa B., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi´nde meydana geldi. Orhan Nergiz, kardeşleri ile birlikte çalıştırdığı fırını kapattıktan sonra evine gitmek için yola çıktı.

Otomobil hareket halindeyken Mustafa B., tarafından otomobile tüfekle ateş açıldı. Otomobilin sağ tarafında oturan Nergiz, açılan ateş sonucu sırtından vuruldu. Ağabeyi otomobili durdurup durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Orhan Nergiz, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nergiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Nergiz´in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-01-17 12:39:56



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