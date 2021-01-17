Gaziantep'te kısıtlama sessizliği sürüyor

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu tüm gün sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Gaziantep’te, kısıtlamanın ikinci gününde yağmurlu ve sisli bir hava hakim oldu. Boş cadde ve sokaklar yağmur suyu ile yıkandı. Soğuk hava ile birlikte oluşan sis tabakası kentin yüksek rakımlı semtlerinde kendisini gösterdi.

Öte yandan, meteorolojiden alınan son verilere göre, kentte yağmurların Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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