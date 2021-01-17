Gaziantep'te metruk bina çöktü: yaralılar var

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Gaziantep'te yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı metruk bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 4 yaralı olduğu öğrenilirken, yaralılar bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından binadan çıkarılarak, hastaneye gönderildi.

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