Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Savcılı Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada meydana geldi. İki katlı binanın ilk katında kalan anne ve 3 çocuğu, odanın toprak zemininin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla enkaz altında kalan anne Fatma Rahmun (60) çocukları Ömer, Ahmet ve Muhammed kurtarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Fatma Rahmun´un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-01-17 19:46:56
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