Gaziantep’teki çöken binadan acı haber

Gaziantep’te, 4 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı metruk binanın çökmesi sonucu moloz yığınları altından çıkartılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Savcılı Mahallesi Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan Fatma Rahman (60), itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen göçükte moloz yığınlarının altından kalan ve kendi imkanlarıyla çıkan Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi’nin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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