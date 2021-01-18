Bakan Varank: Kılıçdaroğlu sözde değil, özde faşist bir genel başkandır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: Kılıçdaroğlu sözde değil, özde faşist bir genel başkandır

DHA

Bakan Varank: Kılıçdaroğlu sözde değil, özde faşist bir genel başkandır


Reşit ÇELEBİOĞLUKadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/KİLİS, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sarf ettiği `Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine yönelik, "Bu tavrın adı tüm dillerde faşistliktir. Bakınız çok net söyleyeceğim; Kemal Kılıçdaroğlu sözde değil, özde faşist bir genel başkandır" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kilis il kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın da online olarak katıldığı kongrede, çevre illerden gelen milletvekilleri ve belediye başkanları ile partililer yer aldı. Bakan Varank kongre öncesi ziyaret ettiği valilik binasına makam aracını kendisi kullanarak geldi.
Kongre salonunda partililere seslenen Bakan Varank, en büyük yalanı, en büyük iftirayı atanın parti içinde ödüllendirildiği bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Genel başkanı bir yandan, parti yöneticileri diğer yandan Türkiye´nin gündemini yalan ve iftiralarla sabote etmek istiyorlar. Bu girişimlere karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımızla bir mücadelenin içindeyiz" dedi.
Mustafa Varank, nüfusundan daha fazla sığınmacıya kapılarını açan Kilis´in tüm dünyaya hoşgörüyü ve misafirperverliği, İslam alemine de ensar olmayı yeniden hatırlattığını söyledi.
Sığınmacılar konusunda Avrupa´nın ve dünyanın iki yüzlü tavrına hep birlikte şahit olmaya devam ettiklerini belirten Varank, Türkiye´nin yaptığı operasyonlar ile bölgede birçok oyunu aynı anda bozduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Suriye´deki istikrarsızlığı Türkiye´ye taşıyamayanlar, oluşturmak istedikleri terör koridoruyla bizi kıskaca almak istediler. Gereken cevabı sadece Suriye´de vermekle kalmadık. Doğu Akdeniz´den Libya´ya, Azerbaycan´dan Irak´a kadar her alanda başarılı neticelerle Türkiye´nin cevabını muhataplarına ilettik. İletmeye de devam ediyoruz. Mesajımız çok net. Bölgede Türkiye´yi dışlayan ve kabuğuna çekilmeye zorlayan hiçbir adıma asla müsaade etmeyiz. Milli güvenliğimizi ve egemenliğimizi doğrudan tehdit eden terör yuvalarını ortadan kaldırmak için tarihi operasyonlar başlattık. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Kalkanı operasyonlarını başarıyla tamamladık. Sınırın öbür tarafındaki teröristlerin temizlenmesi sayesinde sınırımızda ve özellikle de Kilis´te güvenliği tesis ettik."
`HER SALDIRIDA HEDEFLERİMİZE DAHA SIKI SARILDIK´
Bakan Varank, Türkiye´ye yapılan her saldırırda AK Parti olarak hedeflerine daha sıkı sarıldıklarını da vurgulayarak, "Gezi, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim olayları, 15 Temmuz ve ekonomik saldırılar, bunların hepsi, Türkiye´yi iddiasından vazgeçirmek için kurgulandı. Ama biz her saldırıda hedeflerimize daha sıkı sarıldık. Bizi bu süreçte hiçbir terör örgütü, uluslararası odak ya da gizli-açık düşmanlık gösteren ülke yormadı, yoramaz. İstisnasız her saldırıda Türkiye düşmanlarının yanında saf tutan bir muhalefetle uğraşmak inanın insanın enerjisini tüketiyor" diye konuştu.
`KILIÇDAROĞLU SÖZDE DEĞİL ÖZDE FAŞİST BİR GELEN BAŞKANDIR´
Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sarf ettiği `sözde´ kelimesi ile ilgili de şöyle konuştu:
"Milleti balık hafızalı zannedip, `başörtüsü sorununu biz çözdük´ diye ortada gezinenlerin engellemelerine rağmen bu sorunu çözdü. İşte bugün yanlarına başörtülü kadınları alıp onlara adeta `vitrin mankeni´ muamelesi yapanlara rağmen bu sorunu çözdü. Bunları anlatıyorum, çünkü bu faşist zihniyet emin olun hala capcanlı, hala dipdiri. CHP demek, ayrımcılık demektir, ötekileştirme demektir, ikna odaları demektir. Fırsatını bulduklarında, en ufak bir güç elde ettiklerinde, zulmettikleri o eski günlere anında dönerler. Nitekim dönüyorlar da. Çıkıyor; `bana oy veriyorsan öğretmensin, vermiyorsan değilsin´ diyor. Öteki gün çıkıyor, 27 milyon vatandaşımızın oyunu hiçe sayarak, ilk kez halkın doğrudan oyuyla seçilen Sayın Cumhurbaşkanımıza `sözde cumhurbaşkanı´ diyor. Bu tavrın adı tüm dillerde faşistliktir. Bakınız çok net söyleyeceğim, Kemal Kılıçdaroğlu sözde değil, özde faşist bir genel başkandır."
Bakan Varank, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanması ve sonrasında yaşananları da hatırlatarak şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu´nun özlemini duyduğu Türkiye, ikna odalarının kurulduğu, inancından, siyasi görüşünden dolayı dışlananların, zulmedilenlerin olduğu, sermayenin ayrımcılığa tabi tutulduğu bir Türkiye´dir. İşte daha yeni Boğaziçi Üniversitesi´nde rektör atanması sonrası yaşananlar hafızalarımızı tazeledi. Bunların yürüttükleri şeyin adı asla siyaset değildir. Büyük hedeflere kilitlenmiş, bölgesinde ve dünyada artık farklı bir ligde mücadele eden Türkiye´nin gündemini bunlara esir etmeyeceğiz. Mücadeleden geri durmadan, Türkiye´yi büyütmek, milletimizin refahını yükseltmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."
YERLİ AŞIDA SON VİRAJ
Bakan Mustafa Varank, başlayan aşılama programıyla birlikte pandemide bir dönüm noktasına gelindiğini, ithal edilen aşıların yanında yerli aşı çalışmalarında da artık son viraja girildiğinin altını çizerek, "Elde edeceğimiz başarılı neticelerle, toplumumuzun tamamını aşılayıp, bu sıkıntılı süreci Allah´ın izniyle arkamızda bırakacağız. Biliyorsunuz, ekonomi ve hukuk alanında önemli bir reform gündemimiz var. Bakanlıklarımız tam bir uyum ve eş güdüm içinde bu gündeme odaklanmış durumda. Şeffaf ve öngörülebilir bir anlayışla yatırım ortamımızı daha da güçlendireceğiz. Türkiye´nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye´ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak´´ diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Reşit Çelebioğlu,Ahmet KILIÇ
2021-01-18 15:04:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada
YEREL HABERLER Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada
GAÜN’den Akademisyen ve Araştırmacılara önemli eğitim
YEREL HABERLER GAÜN’den Akademisyen ve Araştırmacılara önemli eğitim
Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta
YEREL HABERLER Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli ...
Annenin öldüğü, 3 çocuğun da yaralandığı göçüğün yaşandığı mahallede vatandaşlar üzgün
YEREL HABERLER Annenin öldüğü, 3 çocuğun da yaralandığı göçüğün ...
(Özel Haber) Ölümden ikinci kez böyle kurtuldu 3 yıl önce iş yerine giren otomobilden kıl payı kurtulan 40 yıllık motosiklet tamircisi, bu sefer de halk otobüsünün kopan arka lastiğinin yüzüne çarpmasıyla ölümden döndü
YEREL HABERLER (Özel Haber) Ölümden ikinci kez böyle kurtuldu 3 yıl ...
Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne öldü, 3 çocuk yaralı (2)
YEREL HABERLER Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne ...
Gaziantep’teki çöken binadan acı haber
YEREL HABERLER Gaziantep’teki çöken binadan acı haber
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 ...
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
YEREL HABERLER Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 ...
Gaziantep'te metruk bina çöktü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te metruk bina çöktü: 4 yaralı
Gaziantep'te metruk bina çöktü: yaralılar var
YEREL HABERLER Gaziantep'te metruk bina çöktü: yaralılar var
Fadıloğlu, sosyal tesisi inşaatında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Fadıloğlu, sosyal tesisi inşaatında incelemede ...
Milletvekillerinden Şahinbey Belediyesi’nin çalışmalarına tam not
YEREL HABERLER Milletvekillerinden Şahinbey Belediyesi’nin ...
Gaziantep'te kısıtlama sessizliği sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te kısıtlama sessizliği sürüyor
İş yeri kasasından para çalan hırsız kamerada
YEREL HABERLER İş yeri kasasından para çalan hırsız kamerada
Seyir halindeki otomobilde infaz
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilde infaz
Seyir halindeki otomobilde sırtından vurulan fırıncı öldü
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilde sırtından vurulan fırıncı ...
Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulaması Yerli yazılımla sosyal mesajlaşma uygulaması kurdu
YEREL HABERLER Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma ...
Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı
YEREL HABERLER Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı
Kutup araştırmaları HKÜ’de masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kutup araştırmaları HKÜ’de masaya yatırıldı
Gaziantep FK - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
Dan Petrescu: "Savaştık, sahaya karakter koyduk ama kaybettik"
YEREL HABERLER Dan Petrescu: "Savaştık, sahaya karakter koyduk ama ...
Erdal Güneş: "Psikolojik açıdan zor bir maçı kazandık" Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş: "Hangi görevi verirlerse onu yaparım"
YEREL HABERLER Erdal Güneş: "Psikolojik açıdan zor bir maçı ...