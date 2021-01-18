GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2020 yılını değerlendirdi GAİB’in 2021 hedefi aylık 1 milyar dolarlık ihracat

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAİB’in sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla 2020 yılının Aralık ayı ve 12 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi. İhracat rakamları sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kileci; “Geçen yıl toplamda 9 milyar 278 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz aylık 1 milyar dolarlık ihracat"" dedi.

Video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, zor ve sınavlarla dolu bir yılın geride bırakıldığını, Gaziantep'in de bu sınavdan her türlü olumsuzluğa rağmen başarıyla çıktığını ifade eden Koordinatör Başkan Kileci; “Bölgemiz Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla tarihinde ilk kez 1 milyar doları geçerek 1 milyar 29 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Gaziantep ise 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 6,1’lik artış ve toplam 7,9 milyar dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza atmıştır. Bu rakamla Gaziantep Türkiye’nin en çok ihracat yapan 5. ili olmuştur. Önümüzdeki süreçte ise daha üst sıraları hedefliyoruz" dedi.

Bölgenin 2020 yılı ihracatçı sayısını açıklayan Kileci, "2020 yılında Bölgemizden aktif olarak ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayısı 4 bin 434 olmuş; bu firmalardan bin 097’si ilk defa ihracat gerçekleştirerek ülkemize toplamda 309,2 milyon dolarlık döviz geliri kazandırmıştır" ifadelerinde bulundu.

2020 yılında ihracatın arttığı önemli pazarlara da değinen Koordinatör Başkan; “Geride bıraktığımız yılda, bazı önemli pazarlarımıza olan ihracatta ciddi artışlar gözlenmiştir. ABD’ye ihracatta yüzde 48, Birleşik Krallık’a ihracatta yüzde 23 ve Almanya’ya ihracatta yüzde 23’lük ciddi bir artış yaşanmıştır. Görüldüğü gibi Orta Doğu pazarımızda ihracatta yaşanan düşüşler Avrupa ve Amerika pazarları ile ciddi oranda telafi edilmiştir" şeklinde konuştu.

Bölgeden 2020 yılında en çok ihracı gerçekleştirilen ürünlerin ise; dokunmuş halı, makarna, buğday unu ve dokunmamış mensucat olduğunu açıklayan Kileci en çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerin ise sırasıyla Irak, ABD ve Birleşik Krallık olduğunu ifade etti.

Yıl boyunca birçok eğitim faaliyeti yürüttüklerini söyleyen Kileci, "Muhtelif konularda gerçekleştirdiğimiz 59 seminere toplamda yaklaşık 16 bin kişi katılım sağlamıştır. Uzun soluklu 8 adet ‘Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi’nden 149, 4 adet ‘Online ETicaret & Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi’nden ise 91 mezun verilmiştir. Eğitim çalışmalarımız 2021 yılında da aralıksız devam edecektir" dedi.

Toplantının sonunda Türkiye’nin gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Kileci, asgari ücret zammından aşı çalışmalarına, TCMB faiz politikasından Birleşik Krallık’la imzalanan STA’ya kadar birçok konuya değindi. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan, 2021 yılının sağlık ve bereketle geçmesini temennilerinde bulundu.

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