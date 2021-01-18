GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2020 yılını değerlendirdi GAİB’in 2021 hedefi aylık 1 milyar dolarlık ihracat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2020 yılını değerlendirdi GAİB’in 2021 hedefi aylık 1 milyar dolarlık ihracat

İHA

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAİB'in sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla 2020 yılının Aralık ayı ve 12 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi. İhracat rakamları sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kileci; "Geçen yıl toplamda 9 milyar 278 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz aylık 1 milyar dolarlık ihracat"" dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2020 yılını değerlendirdi GAİB’in 2021 hedefi aylık 1 milyar dolarlık ihracat

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAİB’in sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla 2020 yılının Aralık ayı ve 12 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi. İhracat rakamları sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kileci; “Geçen yıl toplamda 9 milyar 278 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz aylık 1 milyar dolarlık ihracat"" dedi.
Video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, zor ve sınavlarla dolu bir yılın geride bırakıldığını, Gaziantep'in de bu sınavdan her türlü olumsuzluğa rağmen başarıyla çıktığını ifade eden Koordinatör Başkan Kileci; “Bölgemiz Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla tarihinde ilk kez 1 milyar doları geçerek 1 milyar 29 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Gaziantep ise 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 6,1’lik artış ve toplam 7,9 milyar dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza atmıştır. Bu rakamla Gaziantep Türkiye’nin en çok ihracat yapan 5. ili olmuştur. Önümüzdeki süreçte ise daha üst sıraları hedefliyoruz" dedi.
Bölgenin 2020 yılı ihracatçı sayısını açıklayan Kileci, "2020 yılında Bölgemizden aktif olarak ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayısı 4 bin 434 olmuş; bu firmalardan bin 097’si ilk defa ihracat gerçekleştirerek ülkemize toplamda 309,2 milyon dolarlık döviz geliri kazandırmıştır" ifadelerinde bulundu.
2020 yılında ihracatın arttığı önemli pazarlara da değinen Koordinatör Başkan; “Geride bıraktığımız yılda, bazı önemli pazarlarımıza olan ihracatta ciddi artışlar gözlenmiştir. ABD’ye ihracatta yüzde 48, Birleşik Krallık’a ihracatta yüzde 23 ve Almanya’ya ihracatta yüzde 23’lük ciddi bir artış yaşanmıştır. Görüldüğü gibi Orta Doğu pazarımızda ihracatta yaşanan düşüşler Avrupa ve Amerika pazarları ile ciddi oranda telafi edilmiştir" şeklinde konuştu.
Bölgeden 2020 yılında en çok ihracı gerçekleştirilen ürünlerin ise; dokunmuş halı, makarna, buğday unu ve dokunmamış mensucat olduğunu açıklayan Kileci en çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerin ise sırasıyla Irak, ABD ve Birleşik Krallık olduğunu ifade etti.
Yıl boyunca birçok eğitim faaliyeti yürüttüklerini söyleyen Kileci, "Muhtelif konularda gerçekleştirdiğimiz 59 seminere toplamda yaklaşık 16 bin kişi katılım sağlamıştır. Uzun soluklu 8 adet ‘Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi’nden 149, 4 adet ‘Online ETicaret & Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi’nden ise 91 mezun verilmiştir. Eğitim çalışmalarımız 2021 yılında da aralıksız devam edecektir" dedi.
Toplantının sonunda Türkiye’nin gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Kileci, asgari ücret zammından aşı çalışmalarına, TCMB faiz politikasından Birleşik Krallık’la imzalanan STA’ya kadar birçok konuya değindi. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan, 2021 yılının sağlık ve bereketle geçmesini temennilerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil kar yağışına hazırlıklı
YEREL HABERLER Şehitkamil kar yağışına hazırlıklı
Meraklı öğrencilerin ilk adresi “Bilim Gaziantep”
YEREL HABERLER Meraklı öğrencilerin ilk adresi “Bilim Gaziantep”
Bakan Varank: Kılıçdaroğlu sözde değil, özde faşist bir genel başkandır
YEREL HABERLER Bakan Varank: Kılıçdaroğlu sözde değil, özde faşist ...
Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada
YEREL HABERLER Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada
GAÜN’den Akademisyen ve Araştırmacılara önemli eğitim
YEREL HABERLER GAÜN’den Akademisyen ve Araştırmacılara önemli eğitim
Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta
YEREL HABERLER Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli ...
Annenin öldüğü, 3 çocuğun da yaralandığı göçüğün yaşandığı mahallede vatandaşlar üzgün
YEREL HABERLER Annenin öldüğü, 3 çocuğun da yaralandığı göçüğün ...
(Özel Haber) Ölümden ikinci kez böyle kurtuldu 3 yıl önce iş yerine giren otomobilden kıl payı kurtulan 40 yıllık motosiklet tamircisi, bu sefer de halk otobüsünün kopan arka lastiğinin yüzüne çarpmasıyla ölümden döndü
YEREL HABERLER (Özel Haber) Ölümden ikinci kez böyle kurtuldu 3 yıl ...
Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne öldü, 3 çocuk yaralı (2)
YEREL HABERLER Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: Anne ...
Gaziantep’teki çöken binadan acı haber
YEREL HABERLER Gaziantep’teki çöken binadan acı haber
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 ...
Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı
YEREL HABERLER Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 ...
Gaziantep'te metruk bina çöktü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te metruk bina çöktü: 4 yaralı
Gaziantep'te metruk bina çöktü: yaralılar var
YEREL HABERLER Gaziantep'te metruk bina çöktü: yaralılar var
Fadıloğlu, sosyal tesisi inşaatında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Fadıloğlu, sosyal tesisi inşaatında incelemede ...
Milletvekillerinden Şahinbey Belediyesi’nin çalışmalarına tam not
YEREL HABERLER Milletvekillerinden Şahinbey Belediyesi’nin ...
Gaziantep'te kısıtlama sessizliği sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te kısıtlama sessizliği sürüyor
İş yeri kasasından para çalan hırsız kamerada
YEREL HABERLER İş yeri kasasından para çalan hırsız kamerada
Seyir halindeki otomobilde infaz
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilde infaz
Seyir halindeki otomobilde sırtından vurulan fırıncı öldü
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilde sırtından vurulan fırıncı ...
Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulaması Yerli yazılımla sosyal mesajlaşma uygulaması kurdu
YEREL HABERLER Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma ...
Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı
YEREL HABERLER Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı
Kutup araştırmaları HKÜ’de masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kutup araştırmaları HKÜ’de masaya yatırıldı