Kısıtlamasına uymayan 257 kişiye ceza

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Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 257 şahsa ceza yazıldı.

Denetimlerin en yoğun yapıldığı Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 257 şahsa idari para cezası yazıldı. Ayrıca karantina hükümlerine uymayan 1 şahsa ve maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 şahsa da idari yaptırım uygulandı.

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