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Kısıtlamasına uymayan 257 kişiye ceza

İHA

Kısıtlamasına uymayan 257 kişiye ceza

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 257 şahsa ceza yazıldı.
Denetimlerin en yoğun yapıldığı Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 257 şahsa idari para cezası yazıldı. Ayrıca karantina hükümlerine uymayan 1 şahsa ve maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 şahsa da idari yaptırım uygulandı.

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