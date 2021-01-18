7 günde 10 hırsız yakalandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak ile 17 Ocak arasında yaşanan 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı. Yakalanan 6 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 1017 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 10 hırsızlık olayını aydınlatarak olayların şüphelisi 6 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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