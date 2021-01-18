Gaziantep'te, güvenlik kameralarından yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 10 iş yeri ile araçlardan hırsızlık yapan, kimlikleri güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan 6 şüpheliden, 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde iş yeri ve araçlardan yapılan 10 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarından hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-01-18 17:08:23



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