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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Protein ile beslenenlerde inme riski daha yüksek

İHA

Protein ile beslenenlerde inme riski daha yüksek

Medical Park Gaziantep Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı, Prof. Dr. Semih Giray, halk arasında felç olarak da bilinen inme hastalığının protein ile beslenlerde görülme riskinin daha yüksek olduğunu ifade ettti.
Hastanenin Nöroloji Yoğum Bakım ve İnme Merkezi Sorumlusu olan Prof. Dr. Semih Giray, inme hastalığı ile ilgili merak bilinmesi gerekenleri anlatarak, inmenin sık görülen ve özürlülük potansiyelini tetikleyen bir hastalık olduğunu ifade etti. Hemen herkeste inme görülebileceğini hatırlatan Giray, "İnme günümüzün en güncel hastalıklarından biridir. Herkeste olabilmektedir. Bu konuda her hangi bir yaş sınırlaması yok, çocuklarda bile rastlanmaktadır. Gençlerde, genç inme dediğimiz olay ortaya çıkabiliyor. Yaşlılarda ise doğal bir süreç olarak gözlemlenebiliyor. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, obezite gibi risk faktörü olan ya da sigara kullanan kişilerde inmenin ortaya çıkma ihtimali daha fazla oluyor. Bölgemizde Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Adıyaman ve çevresi olmak üzere yaklaşık 10 milyon insan yaşıyor. Bu bölgede protein ağırlıklı beslenme söz konusu. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bu tür beslenme alışkanlığının yüksek olduğu yerlerde inme riskinin çok yüksek olduğu gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 10 milyon nüfuslu bölgede 4 dakikada bir felç görülebiliyor" dedi.
İnme (felç) geçirenlere yönelik hizmet verecek merkezlerin sayısının arttırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Giray, “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 10 milyon nüfuslu bölgede 4 dakikada bir felç problemi yaşanıyor. Merkezimiz bu sorunu gidermek için kuruldu. İnme ile ilgili bu üniteyi Medical Park Gaziantep’e getirmiş olmaktan gururlu ve onurluyuz.Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba’nın desteğiyle nöroloji ve inme yoğun bakım ünitesi oluşturularak ve yeni nesil 3D rotasyonel konvansiyonel anjiografi ( Vaso CT/Exper CT/ MR3D roadmap gibi yüksek özellikli teknoloji gücü barındıran)cihazı üniteye dahil edildi. Bu bağlamda; akut inme vakalarına 7/24 hizmet verecek ekipmanlarla ve uzman kadromuzla bu üniteyi halkımızın hizmetine sunduk. Merkezimiz felç hastalığından muzdarip insanlar için oldukça önemli bir konumda ve anında müdahale ile yüz güldüren sonuçlar alabiliyoruz’’ şeklinde konuştu.
"Vakit kaybetmeden hastaneye götürün
İnme rahatsızlığı görülenlerin hiç vakit kaybetmeden en yakın hastaneye götürülmesi gerektiğini anlatan Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Giray, "Hasta yakınları inme durumunda, hastaları hemen soğuk duşa yöneltme söz konusu olabiliyor. Konuşma bozukluğu, kollarda ya da ayaklarda gerçekleşen ani güçsüzlük, uyuşma, görmede kayıp, denge bozukluğu gibi belirtiler görüldüğünde hiç vakit kaybetmeden hasta hemen hastaneye getirilmelidir. İlk müdahalemiz Acil Servis’te başlamaktadır. Damar tıkanıklığı tespit edilirse, hastayı yoğun bakım ünitesine alıyoruz ve damar yolundan pıhtı eritici bir ilaç yapıyoruz. Bu pıhtı eritici ilaç 4 buçuk saat içerisinde hastanemize getirilen ve müdahale edebildiğimiz hastalarda işe yaramaktadır. Bu tedavi yöntemiyle yaklaşık 1 saat içerisinde yüzde 50’ye yakın oranında başarı sağlanabilmektedir. Eğer damar açılmazsa hastayı anjiyo ünitesine alıyoruz ve endovasküler dediğimiz kasıktan yapılan anjiyo ile beyin damarlarına ulaşıyoruz. Beyindeki pıhtıyı bu yöntemle (cihazla) çekmeye çalışıyoruz. Bu tedavi yönteminin başarı oranı ise yüzde 90’a yakın bir düzeyde. Böylelikle hasta ağır bir felçten kurtulmuş oluyor" ifadelerine yer verdi.
İnme geçirenlerin sayısının her geçen gün arttığına da dikkat çeken Giray, " İnme Merkezi’mizde yoğun bakım gerektiren tüm nörolojik hastalara hizmet vermekteyiz. İnme merkezimizde ise felç geçiren hastalara hizmet vermekteyiz.İnme sıklığı önceleri üçüncü sıradaydı, şimdi ikinci sıraya çıktı. Çok önemli bir hastalık haline geldi. İnme geçirmenin özürlülük durumunu tetiklemesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın da bu konuya eğilimi arttı. Bu kadar sık görülen ve özürlülük potansiyelini tetikleyen bir hastalık olduğu için bu hastalığa hizmet verecek merkezlerin sayısının arttırılması gerekiyor. Bölgede oldukça büyük bir eksiklik vardı. Bu sebeple hastanemizde böyle bir merkezin bulunması hastalar için büyük bir şans" diye konuştu.
Prof. Dr. Semih Giray, bölgeye hizmet veren 7 yataklı nöroloji yoğun bakım ve inme merkezi doluluk oranının şuan için yüzde 100 olduğunu belirterek, merkezde felç geçiren hastalara toplardamar yoluyla ilk 4 buçuk saat içerisinde atardamardan, ilk 6 saat içerisinde gerekli olan tüm müdahaleler yapılabildiğini de söyledi.
Giray, özgürlük oranında ağır sonuçlara neden olan hastalığın zararlarını daha azalmayı istedikleri merkezde daha çok insanın tedavilerden faydalanması için mücadele ettiklerini kaydetti.

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